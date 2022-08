Za ovu torbu čak i najbogatiji čekaju u redu: Legendarna Birkinica puno je više od bezvremenskog modnog dodatka

Kada bi se morala odabrati modni dodatak koji predstavlja puno više od torbe, to bi zasigurno bila Hermèsova torba Birkin. Suludo skupa, toliko rijetka i tražena da se na nju čeka mjesecima i nosiva baš uvijek, ova torba ne samo da podiže svaki stajling već i stanje na računu. Naime, Birkinica je je ujedno i planirana investicija, za one koji si to mogu priuštiti

Dvije ručke, fina koža koja dolazi u rasponu boja, kopča na vrhu povezana s prošivena jezičca, preklopni gornji dio, decentni lokot i ključ s ugraviranim potpisom, sjajna završna obrada sa zlato od 18 do 24 karata. Elegantna, praktična i skupa, itekako skupa. Vrtoglavu cijenu opravdava njezina rijetkost, ali i neprekidna potražnja. Hermèsova Birkin torba postala je pravi kolekcionarski primjerak, bezvremenski, neiscrpno inspirativan i vječan.

U svom najklasičnijem modelu dolazi izrađena od fine zrnate teleće kože Togo ili Epsom. No, neka vas meki dodir ne zavara, ova koža je izuzetno otporna na ogrebotine. Tradicionalni raspon dostupnih boja obuhvaća intenzivnu crnu, tamno crvenu (H crvena), tamnoplavu, engleski zelenu, zlatnu i te prljavo bijelu s gotovo neprimjetnom žutom i zelenom u podtonu. U svojim najrazigranijim verzijama Birkin torbica podsjeća na dugine boje; od snažnih nijansi ružičaste, poput boje rododendrona i magente pa do nijansi plave, poput Jean (koja uključuje meku mješavinu sive i plave) i Thalassa nijanse, sve do pastelnih nijansi poput nježne Brume plave. Drugim riječima, tisuću i jedna boja, tisuću i jedan model torbe koja baš nikada ne izlazi iz mode.

No, u čemu se krije tajna planetarne slave ove torbice? Zbog čega je upravo ona jedan od najpoželjnijih modnih dodataka? I zašto se isplati investirati baš u ovu torbu koju Jane Birkin, jednom kada je se domogla, nije više ispuštala iz ruke? Arhetip jedinstvenog modnog predmeta Priča o ovoj legendarnoj torbi započela je 1980. godine kada je Jean-Louis Dumas, francuski biznismen i tadašnji predsjednik modne kuće Hermès zamolio Jane Birkin da mu pomogne dizajnirati torbu njezinih snova. Glumica, manekenka, pjevačica i redateljica i tada majka 10-godišnje djevojčice Charlotte, teško balansira između poslovnog i privatnog života, baš kao i što joj je bilo teško pronaći savršenu torbu. Godine 1984. nastala je luksuzni modni dodatak koji je nosio njezino ime. Nekoliko dana kasnije muza Sergea Gainsbourga prošetala je pariškim ulicama noseći Birkinicu intenzivno crne boje čiju je unutrašnjost ispunjavao veliki džep s pregradama. Model je bio senzacionalan.

Za taj uspjeh je, bez sumnje, bio zaslužan i povijesni prestiž modne kuće koji je prati od njezinog nastanka 1837. godine. Veličanstven i poželjna među pariškom buržoazijom i europskim plemstvom, uključujući Napoleona III . i caricu Eugénie, Hermès objedinjuje ljepotu i kvalitetu ručne izrade i raritet svojih proizvoda.

Svaku torbu ručno izrađuje jedan majstor; u ruke uzima dvije igle i konac, i kreće u epopeju od 15 do 16 sati rada. Uz, unatoč svemu, nekoliko prijelaza na strojno šivanje, torbe se zatim šalju na pregled u Pariz, a potom distribuiraju u trgovine diljem svijeta.

Strpljenje i težnja savršenstvu dovode do oskudice Prije šesnaest godina Birkin je u prosjeku koštao 4270 eura. Danas je ljestvica pomaknuta na vrtoglavih 10 tisuća eura u trgovinama. U 2021., prema tvrtki Knight Frank, vrijednost Birkin torbi je porasla za 17 posto, u odnosu na svega 4 posto za koliko su porasle pariške nekretnine. No, neki kupci na svoju savršenu torbu čekaju nekoliko godina, dok drugi čekaju 'svega' nekoliko mjeseci. To ovisi o modelu boji, veličini, potrebno čekanju na određenu kožu i dugom procesu proizvodnje. Ukratko, to je Hermèsova ekskluzivnost zbog koje su neki spremni testirati svoje strpljenje.

Drugi pak u potrazi za željenim modelom, rijetkim biserom, pretražuju internetske platforme koje prodaju rabljene modne komade. Često skuplje od novih, uz to i nošene i ostarjele tijekom vremena – drugim riječima vintage primjerci imaju svoje posebne cijene. U potrazi za onim najrjeđim i najposebnijim, privilegiranima su nezaobilazne Christie's aukcije u Hong Kongu. Tako je bijela Himalaya Niloticus 30 prodana je za više od 360 tisuća eura 2017. godine. Smatra se najskupljom torbom na svijetu, skinuvši s trona Diamond Birkin 35, izrađene od kože krokodila u sjajnoj boji fuksije koja je prodanu za 202 tisuće dolara dvije godine ranije.