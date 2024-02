Vrijeme je za osvježenje frizure: Evo koje su varijante boba 'in', a koje 'out'

Dobro je poznato to da je bob pokazao svoja bezbrojna lica, a ako i vi volite takvu frizuru, neće pogriješiti ako se odlučite za ovaj klasik koji uvijek izgleda chic, ženstveno i komplimentira svakom obliku lica, dobi ili strukturi kose.

Donosimo koristan vodič o tome koje su varijante boba in, a koje su out:

Out: tzv. ravni bob

In: old money bob

Prozračne, voluminozne i blago valovite - to najbolje opisuje nove varijante boba, a one su definitivno razlog zbog kojeg ćemo ovu frizuru osobito često viđati u proljeće 2024. Još jedan razlog: savršeno se uklapa u estetiku mob wife (žene mafijaša), u ovom trenutku iznimno popularnu. Suptilni slojevi, puno volumena i zavodljivi uvojci - zvuči zbilja kao bob frizura iz snova. Old money bob izgleda superluksuzno, ​​odiše daškom vintagea te je iznimno chic i elegantan.