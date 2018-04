'Voljela bih da i dalje imam guzu i grudi kakve sam imala prije nekoliko godina'

Mlada manekenka Gigi Hadid posljednjih je godina pokorila modni svijet zajedno s mlađom sestrom Bellom Hadid, a sve zahvaljujući dobrim genima i savjetima svoje majke Yolande Hadid, bivšeg supermodela. Priču o svom uspjehu Gigi je podijelila s glumicom Blake Lively koja ju je intervjuirala za poznati modni časopis Harper's Bazaar

'Bila sam jako uzbuđena kada smo tek započeli svoju suradnju. Zapravo uvijek se radujem novim projektima u kojima mogu pokazati svoju kreativnost. Primjerice nedavno sam svom menadžeru predložila kako bih voljela organizirati vjenčanja', kazala je mlada ljepotica čije se oko za estetiku i lijepe detalje vidi i putem društvenih mreža. Instagram profil isplaniran je do najsitnijeg detalja i pazi se na apsolutno sve.

'Otvorila sam Instagram godinu dana nakon što se on pojavio i jednostavno cijeli taj bum na društvenim mrežama dogodio se u isto vrijeme kada sam preselila u New York zbog poslovnih angažmana. Svoje fotografije objavljivala sam spontano, a ubrzo su me mnogi agenti zvali što bih sugerirala ostalim modelima kako da kreiraju svoje profile. Danas je ta društvena mreža uzela maha i ljudi odlaze na kavu samo kako bi je objavili. To je tužno.'