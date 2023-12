Vodič za blagdane: Kako preživjeti u društvu toksičnih članova obitelji

Svi imamo viziju divnih blagdana preslikanu iz romantične komedije s nasmijanim članovima obitelji u usklađenim božićnim džemperima okupljenim oko stola prepunog slasnih delicija u savršeno ukrašenom domu. OK, idemo se sad vratiti u stvarnost

Moramo vas razočarati no i vi to već naravno znate - savršene obitelji ne postoje, a mnoge od njih nažalost uključuju i vrlo otrovne članove obitelji poput vaše starije sestre koja se ne prestaje hvaliti svojim savršenim životom, uključujući i novog uspješnog (i zgodnog) dečka ili tete bez dlake na jeziku koja ne prestaje izbacivati otrovne strelice na račun svačijeg karijere, privatnog života ili izgleda, dakako uz obaveznu rečenicu ovoga tipa: 'Zlato, opet nisi stigla k frizeru?'.

Osim toga, neka su ranija znanstvena istraživanja provedena u Velikoj Britaniji pokazala i na koji način Božić utječe na mentalno zdravlje - čak četvrtina ispitanih upravo je božićne blagdane označila izazovnijim od ostatka godine, dok su roditelji s djecom osjećali povećan stres, osobito žene. U istraživanju provedenom 2019. čak je 51 posto žena izjavilo da osjeća pojačan stres, dok je to isto označilo oko 31 posto muških ispitanika. Mnogi opterećeni slikom onog idealnog, 'filmskog' Božića pucaju po šavovima i zbog najmanje sitnice, a stresna priprema i božićna kupovina najčešće izazivaju povećane pritiske raznih vrsta. Osim toga, u vrijeme blagdana ponovno se rasplamsavaju svi tinjajući obiteljski sukobi, kako unutar uže obitelji tako i u odnosima s članovima obitelji stečenima brakom. Iako smo toksičnih članova obitelj itekako svjesni tijekom cijele godine, nije teško izbjeći ih na drugim obiteljskim druženjima, no za božićnih zajedničkih ručkova i večera teško da ćete uspjeti u tome. Koga smatramo otrovnim članom obitelji? To može biti netko tko neprestano daje okrutne komentare, ali i onaj tko vas potpuno ignorira. Suočavanje s takvim članovima obitelji može biti posebno komplicirano u vrijeme blagdana, kada obveze i osjećaj obveze stvaraju naizgled neraskidive veze s vašom biološkom obitelji. Šteta koju doživljavamo nakon takvih druženja nažalost nije lako samo tako ispraviti. 'Ništa se novog u to vrijeme ne događa, ali sve što postoji i nekog smeta ima prilike izaći na vidjelo. Ali kad bismo se na to na vrijeme pripremili, na činjenicu da će svekrva snahi reći da izgleda umorno ili iscrpljeno, što se njoj, svekrvi, u toj životnoj dobi nije događalo ili da su njezini kolači bolje izgledali, a i bili bolji... pa do kritiziranja unuka i njihovog načina života.... Sve nas to čeka na božićnim večerama', kaže naša poznata psihologinja Mirjana Krizmanić. Puni očekivanja, praznici mogu biti i radosni - i stresni. Obiteljski odnosi mogu biti i divne, ali i teške i komplicirane. Upravo prihvaćanje te ravnoteže može nam pomoći kako bismo preživjeli te neugodne trenutke s otrovnom rodbinom i opušteno uživali u ljepoti božićnih blagdana.

Dobra je vijest da postoji nekoliko proaktivnih koraka koje možete poduzeti kako biste postavili razumne granice - i održali obiteljski sklad. Evo što pomaže: 1. Postavite realna očekivanja Skloni smo očekivati više - od sebe i drugih - tijekom blagdana nego u bilo koje drugo doba godine. I naše obitelji očekuju više od nas. Kao rezultat toga, završimo pod stresom, umorni i ozlojeđeni, miljama daleko od idile viđene u sladunjavim blagdanskim holivudskim filmovima. Shvatite da svatko ima različita očekivanja oko blagdana; neće sva ta očekivanja - uključujući i vaša biti ispunjena. Koliko god teško željeli, vaši 'teški' članovi obitelji neće se promijeniti od sada do Božića. Oni će i dalje biti isti (iritantni, teški, dramatični, nepouzdani) ljudi za blagdanskim stolom koji su bili cijele godine. A budući da su praznici sami po sebi stresni, često izvlače ono najgore iz ljudi. 2. Upoznajte svoje granice Koristeći prošlogodišnje blagdane kao 'predložak', razmislite o tome što je prošlo dobro - a što nije. Što možete tolerirati radi očuvanja obiteljskog mira? Čime biste se ove godine htjeli pozabaviti drugačije (ili u potpunosti izbjeći) radi vlastitog zdravog razuma? Razmislite o ljudima koje ste voljni vidjeti, temama o kojima ste voljni razgovarati i odgovornostima koje ste voljni prihvatiti. Iako možda nećete moći izbjeći nerazumne zahtjeve otrovne rodbine, poznavanje vaših granica pomoći će vam da odgovorite s namjerom. Ako znate da su dva dana najviše što možete podnijeti kod svojih ili njegovih, zakažite posjet u skladu s tim. Imajte strategije kako biste dobili malo vremena nasamo za ponovno 'punjenje'. Prijavite se kao 'dragovoljac' otići kupiti namirnice, prošetati psa ili pokupiti naručene kolače. I naravno, bez razmišljanja odbijte sve pozivnice na događaje koji su jednostavno previše opterećujući za vas. 3. Budite mudri Dakako da ne možete kontrolirati kada otrovna rodbina daje uvredljive primjedbe ili spominju neugodne teme - ali možete kontrolirati to kako ćete vi reagirati. Uvježbajte nekoliko odgovora na provokativna pitanja. Kad vaša ujna Vesna onako vrlo predvidljivo pita kada ćete se ti i tvoj dečko 'konačno' vjenčati, pobijedite neugodnu tišinu brzim odgovorom u stilu: 'Oh, bez brige, pa ti ćeš prva saznati!'. Proaktivno razmislite o načinima za odvraćanje pozornosti. U slučajevima kad bi politika ili neka druga goruća pitanja mogla dovesti u pitanje ili uzburkati obiteljsko okupljanje do točke ključanja, pristojno predložite da je to tema koju je bolje sačuvati za drugi put. Zatim prijeđite na novu, laganiju temu. Komentiranje ukusnog obroka ili nepredvidivog vremena sjajni su načini za raspršivanje potencijalnih nagaznih 'mina' u razgovoru. 4. Ostanite odrasla osoba Nije neuobičajeno vratiti se na stare obrasce iz djetinjstva kada provodite vrijeme sa svojom biološkom obitelji, osobito kada negativne emocije isplivaju na površinu. Pokušajte biti svjesni ove tendencije. Uhvatite se ako ponovno skliznete u u ulogu npr. 'buntovnika', 'crne ovce' ili 'patnika/patnice' ili neku drugu rolu koju ste možda preuzeli u odnosu sa svojim roditeljima ili braćom i sestrama. 5. Ograničite potrošnju alkohola Možda se čini ne toliko dobrom idejom no pokušajte ograničiti upotrebu alkohola tijekom praznika. Iako mislite da će vas čaša vina (ili dvije, tri, četiri...) opustiti, alkohol zapravo smanjuje inhibicije, zbog čega je teško ostati priseban i ne upustiti se u zapaljive obiteljske rasprave. 6. Suzdržite se od rasprava Ako imate otrovne članove obitelji, osobito one s poremećajima osobnosti (poput narcizma ili graničnog poremećaja osobnosti), nemojte koristiti praznike kao priliku za njihovu edukaciju. Neće uspjeti, a svi ćete biti frustrirani, razočarani i ljuti. Umjesto toga, ostanite srdačni, ali emocionalno distancirani. Ne shvaćajte stvari osobno. Znajte da ponašanje (ili riječi) člana vaše obitelji zapravo nema nikakve veze s vama, već je njihov način da se nose s vlastitim stresom. Vi niste uzrok tog stresa; nije vaš posao da ga eliminirate.