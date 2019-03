Vaš najbolji prijatelj kada je u pitanju čišćenje podova

Koliko puta ste maštali o izbjegavanju kućanskih poslova ili bar dijela njih i da se umjesto toga možete posvetiti baš nečemu što volite ili da se pozabavite nekim važnijim obavezama?

Sigurno ste maštali o adekvatnoj zamjeni za taj dio vaših tjednih ili dnevnih obaveza, te kako bi bilo idealno da imate pomoćnika koji doslovno poznaje vaš dom i kojem možete "narediti" koji dio stana ili sobe treba počistiti, te još bolje da mu kažete dnevni raspored čišćenja i da se on toga bez prigovora ili izostanka pridržava.

Potpuna kontrola u vašem džepu

Kroz cijelo vrijeme rada vi možete pratit gdje se vaš DEEBOT nalazi te u svakom trenutku imate uvid u trajanje čišćenja, kvadraturu i status usisane ili obrisane površine, a sve to kroz interaktivnu mapu unutar vaše ECOVACS aplikacije na pametnom telefonu. Pomoću iste aplikacije možete bez napora zakazati vrijeme čišćenje, označiti prostorije za prioritetno čišćenje, postaviti Virtualnu granicu kao sigurnu prepreku koju DEEBOT neće prijeći, te postaviti zonu koju robot mora izbjegavati. Dakle, vi možete kontrolirati vaš robot bilo gdje, bilo kada a uz sve to uređaj će vam glasovnim porukama potvrditi svaku vašu naredbu ili čak vam dati do znanja ako ga ometate u radu ili mapiranju prostora.

Ovaj DEEBOT će vas zasigurno osloboditi od učestalog usisavanja i brisanja podova, nudeći vam idealno čiste podove ispod vaših stopala te će vam pružiti mir i kvalitetno vrijeme za uživanje u ljepšim stvarima u životu.