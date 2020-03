Ugledni epidemiolog s Harvarda razbija mitove o društvenom distanciranju koji su se pojavili u javnosti

S proglašenjem globalne pandemije koronavirusa mnoge su se države širom svijeta odlučile na uvođenje mjera 'društvenog distanciranja' s ciljem smanjenje kontakata među ljudimam, a sve kako bi se usporilo širenje bolesti COVID-19. Profesor epidemiologije na sveučilištu Harvard Marc Lipsitch razbija mitove o društvenom distanciranju koji su se pojavili u javnosti

Pod društvenim distanciranjem obuhvaćeno je otkazivanje javnih skupova poput sportskih ili glazbenih događaja, ograničavanje ili ukidanje javnog prijevoza, zatvaranje škola i druga ograničenja, od kojih su neke na snazi i u Hrvatskoj.

Cilj ovih mjera je otežati prijenos i širenje koronavirusa, što će lokalnim zajednicama produžiti vrijeme potrebno za pripremu, a u konačnici i smanjiti porast potrebe za zdravstvenom zaštitom koja je u Wuhanu i na sjeveru Italije dosegnula razmjere katastrofe.

Mjere koje se sada provode mnogi su gradovi primijenili prije više od 100 godina kako bi smanjili utjecaj pandemije gripe 1918. godine. Gradovi koji su tada djelovali brzo i odlučno, pošteđeni su s manjim brojem slučajeva koji su zahtjevali medicinsku skrb.

Trenutak u kojemu se nalazimo s koronavirusom nametnuo je potrebu društvenog distanciranja i te mjere treba podržati jer trenutno jedino one mogu spasiti mnoge živote. No, da bi one dale rezultate, ključno je pametno se odnositi prema njima, a za bolje razumijevanje epidemiolog na sveučilištu Harvard Marc Lipsitch za USA Today razbija mitove o društvenoj distanciranosti.