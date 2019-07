U želji da ponudi kvalitetan, zdrav i uravnotežen obrok, Ivana je pokrenula biznis sa salatama, potpuno drugačiji od svega viđenoga

Nakon povratka iz Dubaija, u kojem je pet godina živjela sa suprugom i dvoje male djece, ekonomistica Ivana Šiškić odvažila se pokrenuti biznis sa salatama koje su sve samo ne ono na što smo navikli. Sa suprugom Dubravkom Ivana je pokrenula tvrtku Salate.hr u sklopu koje proizvode četiri visokokvalitetne salate čije je nutritivni sastav dostatan da zamijene glavni obrok. Čini se da se trud isplatio jer bolje salate dugo nismo okusili

Analizom tržišta došli su do spoznaje da u Hrvatskoj ne postoje obroci u takozvanom pakiranju to go, s naglaskom na kvalitetne i svježe namirnice, pa su to odlučili promijeniti.

'Mnogi u želji da uštede na dnevnoj potrošnji pribjegavaju pripremi obroka kod kuće, no mnogi brigu o dnevnim obrocima žele prepustiti drugima. Smatramo da su naše salate savršena zamjena i za najzdraviji obrok koji možete pripremiti doma te kao takve sigurno imaju mjesta na vašem meniju barem dva, tri puta tjedno. Nudimo kvalitetan i uravnotežen obrok koji sadrži pomno odabrane namirnice vrhunske kvalitete, bez aditiva i konzervansa, te spreman za konzumaciju kada vi to trebate i želite', objašnjava Ivana, priznajući da su ona i suprug dugo radili na pokretanju cijele ove priče.