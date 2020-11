U monokromatskom izdanju slavnu plavušu je nemoguće ne primijetiti

Britanska voditeljica Amanda Holden uživa u modnim eksperimentima i baš poput svoje kolegice Ashley Roberts s Global Radija rado nosi upečatljive i odvažne modne kombinacije

Plavokosa Britanka redovito plijeni poglede na londonskim ulicama, a svojim je razigranim stajlingom razveselila mnoge prolaznike na putu do svoga posla.

Monokromatske neutralne kombinacije poznate dame rado nose, poput primjerice Angeline Jolie, Jennifer Lopez ili Jennifer Aniston, no 49-godišnja Amanda se odlučila za neobičan look i to tonovima nježne svijetloljubičaste.