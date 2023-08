E. K. 27.08.2023 u 21:40

Manekenska zvijezda Hailey Bieber pomno se dotjerala za izlazak sa svojim poznatim prijateljicama Kendall Jenner i Gigi Hadid, privlačeći mnoge poglede u haljini koja ne trpi nesavršenosti. Vitku figuru i preplanule noge došle su do izražaja u efektnoj mini haljini s potpisom Versacea, dok je ovaj chic večernji look zaokružila torbicom Bottege Venete i zavodljivim sandalama brenda Femme. Lepršavi bob i prozračan make up upotpunili su ovo sjajno modno izdanje 26-godišnje supruga Justina Biebera.