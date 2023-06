Kod uređenja interijera jedno je sigurno - jedan detalj nikada neće izaći iz mode

Vječni, elegantni i jednostavni za održavanje, bez obzira na ukus i preferencije, postoje stilovi u dizajnu interijera koje volimo. Neovisno o sezoni, godini ili prolaznim trendovima, jasno je da iz mode nikad neće izaći – svjetlost! Veliki prozori, lampe, svijetlo obojeni zidovi, velike i uredne bijele plohe… Sve navedeno odaje dojam topline te poziva obitelj i prijatelje na ugodno druženje u domu. Osim zbog estetike prostora koji postaje vizualno veći, dnevna svjetlost je dobra jer nam povećava razinu vitamina D i B, s kojima raste energija i produktivnost. Naravno, svijetli prostori ne znače nužno sterilnost i uredsku beživotnost. Dapače, mogu biti jako kreativni!

Moderno

Što zapravo definira „moderni“ stil? Pojam se mijenjao kroz godine uređenja interijera i uvijek je najbliži potvrđenim i predefiniranim trendovima, no u svojoj suštini zadržava nekoliko nepromjenjivih pravila. To su prvenstveno stroge, čiste linije, luksuzni i neočekivani materijali te snažan naglasak na komade namještaja, umjesto na sitne dekoracije. Obratite pažnju na statement sofe, stoliće od metala, velike lampe i slojeve zastora. Zastori neka budu strogi, pravilni i u jednoj boji, bez romantičnih detalja. Umjesto tepiha i paketa za moderni stil je poželjan betonski ili cementni pod, a zidovi neka se oslanjaju na sofisticiranu monokromatsku paletu. Hladniji tonovi leda, soli ili kefira sjajno će se uklopiti u dnevnu sobu kao i prostore južne ili zapadne orijentacije s obzirom na to dobivaju najviše svjetlosti. Istovremeno, hladnijim tonovima zidova u suprotnosti s mekim i toplijim dojmom namještaja postići ćete željeni dojam elegancije prostora.