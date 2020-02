Trend koji se sramežljivo pojavio u 2019. u narednim mjesecima će doživjeti ogromnu popularnost

Prije nekoliko mjeseci među trendsetericama je postalo popularno nositi cipele na vezanje svezane preko hlača. Ovaj pomalo neobičan trend prvo je izazvao podsmijeh, a kako to obično biva, malo pomalo postao je sve popularniji među trendsetericama. Modni stručnjaci tvrde kako ovaj trend tek treba doživjeti svojih pet minuta slave

Proteklih mjeseci svjedočimo sve većoj popularnosti cipela na vezanje, bilo da je riječ o lace up modelima ili cipelama koje se vežu oko gležnja. No, trendseterice su se dosjetile potpuno novog načina na koji će ih nositi. Umjesto suptilno zavezanih oko noge, tako da se vezice ne vide, modne ovisnice vežu ih oko hlača kako bi one bile vidljive.