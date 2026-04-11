Torbice joj gotovo ne trebaju: Martha Stewart već dugo bira ovo rješenje

Martha Stewart već se dulje ne odvaja od elegantnih maskica za mobitel s remenom, dodatka koji istodobno izgleda stajliš, ostavlja ruke slobodnima i u mnogim situacijama uspješno zamjenjuje klasičnu torbicu

Američka lifestyle ikona rijetko se može vidjeti bez jednog od modela brenda Bandolier, čije se maskice za mobitel nose preko tijela zahvaljujući prilagodljivom remenu.

Osim što su praktične jer mobitel tako ostaje nadohvat ruke, mnogima su privlačne i zato što smanjuju mogućnost da uređaj ispadne ili se zagubi. Ovog tjedna Martha Stewart pojavila se na događanju brenda Barbour u New Yorku i svoj efektan sako upotpunila modelom Bandolier Remi Phone Case. Riječ je o elegantnoj maskici s remenom koja u verziji s efektom krokodilske kože izgleda gotovo poput modnog dodatka iz luksuzne kategorije. Dodatak koji izgleda luksuzno, a vrlo je praktičan Iako je Martha Stewart odabrala sjajnu crnu varijantu s reljefnim krokodilskim uzorkom, isti model dolazi u više od 20 boja, pa se lako uklapa u različite stilove i kombinacije.

Martha Stewart Izvor: Profimedia / Autor: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia



Nije to prvi put da je viđena s Bandolier modelima. Nosila ih je i na Pariškim olimpijskim igrama, kao i na glamuroznim događanjima tijekom Tjedna mode u New Yorku, što pokazuje da ih smatra jednako prikladnima za putovanja, svakodnevicu i svečanije prilike. Svojedobno je za Vogue vrlo jasno dala do znanja što misli o tom dodatku. 'Što su uopće torbice? Imam Bandolier maskicu za mobitel i to mi je torbica', rekla je. I nije jedina koja tako razmišlja. Bethenny Frankel nedavno je na svojoj stranici opisala svoj Bandolier gotovo kao produžetak tijela, što dovoljno govori o popularnosti ovog tipa dodatka među poznatim ženama.

