Ne želite više gubiti vrijeme pred ormarom? Ovaj način odijevanja ima smisla

Umjesto ormara pretrpanog stvarima koje se teško kombiniraju, više smisla ima pažljivo odabrana garderoba sastavljena od bezvremenskih, nosivih i lako uklopivih komada koji zajedno stvaraju niz različitih outfita

Capsule način odijevanja temelji se na ideji da je za dobar stil potrebno manje komada, ali više promišljenosti te je uvijek in.

Riječ je o pristupu koji spaja praktičnost, estetiku i održivost, a posebno privlači žene koje žele izgledati dotjerano bez svakodnevnog stresa oko odijevanja. Kvalitetan sako, dobar par traperica, bijela košulja, klasične hlače i nekoliko svestranih haljina tako postaju temelj stila koji nije podložan prolaznim trendovima, nego funkcionira dugoročno. Ovakav način odijevanja, nikad nije bio više na cijeni jer mnoge modne zaljubljenice sve više tragaju za jednostavnim stilskim rješenjima obzirom na ubrzan način života. Capsule garderoba podrazumijeva posjedovanje manjeg broja kvalitetnih, svestranih komada odjeće koji se lako kombiniraju, štede vrijeme, novac i smanjuju stres.

Jennifer Aniston dugogodišnja je ljubiteljica modnog minimalizma. Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER

I vi možete osmisliti bezvremenski ormar sa samo 30 pažljivo odabranih komada koji se savršeno kombiniraju i pokrivaju brojne situacije, od poslovnih sastanaka do opuštenih vikenda izvan grada. Ovakva garderoba više nije samo trend, već i način života koji donosi brojne prednosti jer ne morate ujutro grozničavo osmišljavati modnu kombinaciju jer se sve savršeno slaže jedno s drugim. Iako ćete u početku možda uložiti više u kvalitetnije komade, dugoročno štedite jer ne kupujete impulzivno i nepotrebno, a tako u konačnici smanjujete tekstilni otpad i promičete svjesniju modu. Među ljubiteljicama ovakvog načina odijevanja su i modne ikone poput Jennifer Aniston, Angeline Jolie ili Victorije Beckham koje u svakoj prigodi briljiraju sjajnim modnim izborima. Izgradnja capsule garderobe zahtijeva promišljanje i planiranje, ali rezultat je vrijedan truda. Evo nekoliko koraka koji će vam pomoći: Razmislite o svom lifestyleu Prije nego što počnete s kupovinom, razmislite o svom stilu života. Koje aktivnosti dominiraju vašim danom? Radite li u uredu, od kuće, ili ste stalno u pokretu? Kakav je vaš osobni stil - klasičan, ležeran, trendi, minimalistički? Odgovori na ova pitanja pomoći će vam da odredite koje komade odjeće trebate.

