Tko je Gabriela Hearst: Njezine torbice zaludile su žene diljem svijeta, a sada je postala glavnom vizionarkom modne kuće Chloé

U godini obilježenoj pandemijom francuska modna kuća Chloé odlučila je okrenuti novu stranicu. Dizajnericu Natachu Ramsay-Levi na funkciji kreativne direktorice brenda, a koju je obnašala pune četiri godine, sada je zamijenila Gabriela Hearst – urugvajska dizajnerica s njujorškom adresom koja je svjetsku slavu stekla svojim statement modelima torbi s paprenom cijenom

Njezin brend od konkurencije prvenstveno je odskakao prepoznatljivim modelima torbi koje su do danas u svoj ormar pospremile neka od najutjecajnijih imena iz svijeta mode, televizije, filmske industrije, pa čak i bivša članica kraljevske obitelji Meghan Markle .

U samo pet godina njezin je modni brend stekao poštovanje i prepoznatljivost u modnoj industriji zahvaljujući fokusu na casual eleganciji, strogim krojevima i upotrebi tekstila u duhu održive mode, no po nebesko visokim cijenama.

Iako se klasični modeli luksuznih torbica prodaju po cijeni od 12.250 do 14.075 kuna, ekskluzivni modeli od krokodilske kože drže cijenu od nevjerojatnih 108.000 kuna , zbog čega ih mnogi uspoređuju s planetarno popularnim Hermesovim modelima Birkin i Kelly.

'Sve je počelo tako što sam torbe nosila ja sama kao uzorak', izjavila je svojedobno Hearst za The New York Post. Oba popularna modela inspirirana su kineskim kolačićem sreće, a potražnja za Demi i Ninom postala je toliko velikom da je za njih postojala listala čekanja od nekoliko stotina kupaca - slavna dizajnerica tvrdi kako je nerijetko prolazilo i po nekoliko mjeseci dok torbica nije stigla do svog kupca.

Odlične reakcije na ogledne modele torbica potaknule su urugvajsku dizajnericu da krene u proizvodnju i ozbiljno se posveti njihovom dizajniranju, a lista slavnih imena koja ih obožavaju dovoljan je dokaz da je ispravno odlučila.