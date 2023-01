Tko je Delphine Arnault, nova šefica Christiana Diora i kćer najbogatijeg čovjeka na svijetu

Ona je nova šefica Christiana Diora. Ali Delphine Arnault u francuskoj luksuznoj modnoj kući ne osjeća se kao novopridošlica. Naime, 47-godišnjakinju, čije je promaknuće sada objavljeno, slučajno je kći vlasnika modnog diva

Odrasla je većinom u Lilleu, no provela je tri godine u SAD-u kada se njezina obitelj preselila u New York. Svoju prvu Louis Vuitton torbu, smeđu Noe torbicu, dobila je za 18. rođendan. Karijeru je započela krajem 1990-ih u konzultantskoj tvrtki McKinsey, gdje je radila dvije godine, a u Dior je prešla 2000. godine.

Sva njegova djeca imaju glavne uloge u robnim markama tvrtke. Delphine Arnault, inače majka dvoje djece, koja svoju novu dužnost preuzima 1. veljače, izvršna je potpredsjednica Louisa Vuittona od 2013., a prethodno je bila izvršna direktorica Diora. Vrlo cijenjena, ozbiljna i izuzetno marljiva poslovna žena, Delphine je diplomirala na EDHEC Business School u Lilleu i London School of Economics, gdje je bila voditeljica studentskih organizacija.

Gospodin Arnault imenovao je Delphine, najstariju od svoje petero djece , svojom očitom nasljednicom dok obiteljski stisak nad carstvom luksuzne robe vrijednim 345 milijardi funti zasigurno jača. Međutim, čovjek koji je dobio nadimak 'vuk u kaputu od kašmira' zahvaljujući svom nemilosrdnom pristupu poslovanju dao je do znanja da nema namjeru uskoro odstupiti - grupa je nedavno podigla dobnu granicu za izvršne direktore sa 75 na 80 godina.

Ranije je izjavila kako joj svijet mode prirodno odgovara, a za W magazin svojedobno je izjavila: 'Sretna sam što se radi o modi, parfemima i kozmetici. Da je moj otac ima tvrtku za proizvodnju guma, ne znam što bih učinila.'

Upravo je ona zaslužna za održavanje brenda na životu nakon 2011. godine, uslijed objavljenog antisemitskog ispada u Parizu od strane britanskog kreativnog direktora Johna Galliana koji je doveo do njegove smjene. U intervjuu za Financial Times, Delphine Arnault opisala je svoj menadžerski stil kao 'prilično miran'. 'No, jako samo kompetitivna. U svemu. Volim natjecanja, zabavna su,' dodala je tom prilikom.