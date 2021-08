Bernard Arnault potukao je Jeffa Bezosa i Elona Muska: Kako je 'vuk u kaputu od kašmira' od građevinca postao kralj luksuzne mode i najbogatiji čovjek na svijetu

Francuski milijarder Bernard Arnault 2019. postao je druga najbogatija osoba na svijetu, nakon Billa Gatesa, a nakratko je izbio i na sam vrh. Iznimnim vještinama širenja poslovanja Arnault godinama postiže ogroman uspjeh pa su procjene neto vrijednosti većinskog vlasnika modno usmjerene LVMH grupacije za ovu godinu iznosile nevjerojatnih 186 milijardi dolara. Međutim, Forbes njegovu vrijednost procjenjuje na 198,9 milijardi dolara, s čime je Arnault izbio na prvo mjesto najbogatijih ljudi na svijetu. Kako je biznismenu iz modnog svijeta, pod čijom su kapom brendovi poput Diora, Vuittona ili Fendija, pošlo za rukom izbiti ispred tehnološki orijentiranih biznismena Jeffa Bezosa i Elona Muska?

Kad je 1984. godine saznao da se Christian Dior prodaje, nasrnuo je. Krovna tvrtka Boussac, koja se bavila proizvodnjom tekstila i pelena za jednokratnu upotrebu bankrotirala je i francuska vlada je tražila kupca. Uz pomoć Antoinea Bernheima, starijeg partnera financijera Lazarda Frèresa et Ciea, Arnault je kupio Financière Agache, postavši izvršni direktor i preuzimajući kontrolu nad Boussacom, posrnulom tekstilnom tvrtkom koja je, između ostalog, posjedovala Christian Dior i odjel trgovina Le Bon Marché . Arnault je ovo uporište iskoristio za početak izgradnje najvećeg svjetskog luksuznog konglomerata, uloživši 15 milijuna dolara svoje obitelji i 80 milijuna dolara koje mu je osigurala najveća svjetska investicijska banka Lazard.

Kad je socijalist François Mitterrand 1981. postao predsjednik Francuske, Arnault se preselio u SAD, pokušavajući tamo izgraditi diviziju tvrtke. No, pokazao je veću ambiciju od građevine, maštajući o poduzeću s dobrim izgledima za širenje, poslu s korijenima u Francuskoj i s međunarodnim dosegom.

S 25 godina zasjeo je na mjesto predsjednika tvrtke i tu dužnost, koja se smatra njegovim prvim uspjehom u profesionalnom životu, obnašao do 1987. godine. Zaokret prema tekstilnoj industriji i svijetu mode, prema vlastitom priznanju, duguje neobaveznom čavrljanju s taksistom u New Yorku. Na pitanje je li čuo za francuskog predsjednika Georgesa Pompidoua, taksist je Arnaultu odgovorio: 'Ne, ali znam za Christiana Diora'.

Do 1990. godine, uz podršku investicijske banke Lazard i koristeći gotovinu stečenu rasprodajom Boussaca, Arnault je preuzeo kontrolu nad tvrtkom u kojoj su bili Moët & Chandon, poznati francuski proizvođač šampanjca i Hennessy, francuski proizvođač konjaka osnovan 1765. godine.

U to vrijeme Arnault je navodno obećao oživjeti poslovanje i očuvati radna mjesta, ali je ipak otpustio 9 tisuća radnika i rasprodavši veći dio posrnulog poslovnog carstva u džep pospremio pola milijarde dolara. Zbog tog je poteza prozvan 'vukom u kaputu od kašmira', no njegove su poslovne i ulagačke vještine polučile uspjeh i posao Financière Agachea u Francuskoj je počeo rasti.

No, nije iz svake poslovne bitke izašao kao pobjednik pa je 2001. godine izgubio u 'ratu torbica', kako je u medijima prozvana njegova borba s francuskim rivalom Françoisom Pinaultom za preuzimanje slavne talijanske modne kuće Gucci. U sljedećem se desetljeću stoga okrenuo stealth taktici uobičajenoj među hedge fondovima. Zamjenom gotovine za dionice pokušao je tajno steći 17 posto Hermesa, proizvođača finih svilenih šalova i kultne torbe Birkin s više od 180 godina dugom tradicijom. Dugotrajna bitka Hermesa i Arnaulta završila je 2017. godine odustajanjem LVMH-a od većinskog paketa dionica Hermesa.

Jednoglasno je izabran za predsjednika izvršnog odbora LVMH-a i u samo nekoliko godina svoj posao pretvorio u jedan od najvećih, a on sam postao je jedan od najbogatijih ljudi. Izvanredan rast LVMH-a pod Arnaultovom vladavinom uključuje povećanje profitne marže za faktor 5 i rast tržišne vrijednosti za oko 15 puta.

Do 2020. konglomerat je posjedovao oko 75 luksuznih marki, a Arnaultove poslovne strategije su dopuštale pojedinim tvrtkama dovoljno slobode i prostora za procvat bez petljanja LVMH grupacije. Metoda decentralizacije pokazala se prilično uspješnom i jednim od ključnih čimbenika uspjeha tvrtke.

I kad spava sanja o novim idejama

No, pitate li Arnaulta za ključ uspjeha njegove tvrtke, reći će vam da svako jutro započinje s mišlju kako bi poželjnost njegovih marki trebala biti jednako snažna i za deset godina. S tom mišlju budi se u 6.30 sati i slušajući klasičnu glazbu informira se o vijestima iz industrije, šalje poruke članovima obitelji i šefovima svojih robnih marki. U ured stiže do 8 sati, gdje zna ostati čak do 21 sat, uz povremene pauze od 20-30 minuta za sviranje klavira.

Njegovo najstarije dijete, od petero iz dva braka, izvršna potpredsjednica Louis Vuittona, 46-godišnja Delphine Arnault uvjerena je da joj otac radi 24 sata dnevno, jer i kad spava, kaže Delphine, sanja o novim idejama.