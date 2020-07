Terasa restorana O'brok, smještenog u rodnoj kući Augusta Šenoe, zanimljiva je gastro oaza na kojoj vrijedi provesti ljeto

Na jednoj od najljepših terasa u gradu, na dobro poznatoj starozagrebačkoj lokaciji , u restoranu O'brok, na Langovom trgu 6, mnogo je razloga zbog kojih biste trebali posjetiti ovaj gastro kutak i iskoristiti priliku ljetnog izlaska gradom. Počele su Ljetne večeri u O'broku, zanimljiv eno gastro program, koji se održava cijelo ljeto, svakoga dana osim nedjelje od 17 do 23 sata

Gastro ponuda prilagođena je ponudi sezonskih namirnica pa je jelovnik nadopunjen i nekim novim jelima. Tanjur u O'broku obiluje delicijama, a sve što se na njemu poslužuje predstavlja domaći izvorni proizvod – od sastojaka s obližnjeg Dolca, mesa iz OPG-ova iz Like i Slavonije, svježe jadranske ribe, pa do sezonskog domaćeg voća i povrća. I priprema je tradicionalna i ručna, od kruha preko raznih savijača i njoki, pa sve do rezanaca za juhu.

Svakako vrijedi isprobati delicije poput domaćeg dalmatinskog pršuta i sira, fuži s tartufima, rižota sa kozicama, njoki sa škampina, hladne salate s biftekom i povrćem, zapečenog patlidžana s mozzarelom i šalšom, istarske maneštre i žgvaceta, raznih juha i deserta, od domaćih zagorskih štrukli, do voćnih pita ili dalmatinske rožate.