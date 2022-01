Teddy trend nastavlja se i u novoj sezoni: Jedan od najtraženijih komada bit će plišani prsluci

Već dulje vrijeme teddy krzno je veliki modni hit, a modnom scenom prvo su zavladali teddy kaputi, a zatim su došli dodaci poput kapa i torbi. No to ni ne čudi, obzirom da se radi o daleko najmekšem i najmaznijem materiju ikada, kao stvorenom za hladne dane. Teddy trend nastavlja se i u novoj sezoni, a ovog proljeća jedan od najtraženijih komada bit će plišani prsluci

Kaputi od lažnog krzna savršen su izbor za zimu, no definitivno su pretopli za proljetne dane. Za ljubitelje teddy krzna stiže dobra vijest – omiljenog, mekanog materijala ne moraju se odreću kada nastupe topliji proljetni dane jer na modnu scenu stižu teddy prsluci. Budući da prsluci nemaju rukave savršen su izbor za promjenjivo proljetno vrijeme te odlično upotpunjuju različite kombinacije. Za toplijih dana kombiniraju se uz tanke pulovere i pamučne majice, a u hladnim danima pristaju i preko kaputa i divno griju.

Prsluci su modnom scenom zavladali još prošle godine, no dominirali su modeli nalik puffer jaknama, prošiveni, topli i često oversized kroja. Vrlo traženi modeli su bili oni dugački, nerijetko sežući do koljena. No, s približavanjem proljeća primjetna je rastuća popularnost plišanih prsluka, znatno priklanijih za proljeća, a tim modelima ne odolijevaju ni brojne modne influencerice koje su u svoje ormare već opskrbile s nekoliko sjajnih primjeraka.