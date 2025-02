Taylor Swift ukrala sve poglede u maloj crnoj haljini, a svi se pitaju krije li tajnu poruku

No, ono što je posebno privuklo pažnju modnih zaljubljenica jest njezina Gucci torbica iz linije Horsebit 1955, za koju je trebalo izdvojiti čak 2.700 eura. Cijeli look zaokružila je svojom prepoznatljivom frizurom s šiškama.

U vezi s NFL zvijezdom dvije godine

Prema pisanju američkih medija, društvo je provelo nekoliko sati u privatnoj prostoriji restorana koji slovi za jedno od 'najromantičnijih' mjesta u New Orleansu. Za Taylor Swift ovo će biti drugi Super Bowl kojem prisustvuje otkako je u vezi s NFL zvijezdom, no izvori bliski pjevačici tvrde kako ovaj put želi ostati u sjeni i pomoći mu da se u potpunosti fokusira na utakmicu. Ne čudi to s obzirom na to da Kelceov tim Kansas City Chiefs ima priliku ući u povijest kao prva momčad koja je osvojila Super Bowl tri puta zaredom.