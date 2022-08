Tako jednostavna da je možda nećete ni primijetiti: Ovu torbicu se kupuje kao ulaznicu u profinjen modni svijet bogatih, a cijena joj samo raste

Na modnom polju vladaju dvije struje - logomanija i tihi luksuz. I dok će se neke zaljubljenice u modu rado prošetati s torbicama čiji će potpis prepoznati svatko tko imalo zna o modi, poput Balenciagine torbe Hourglass ili Jacquemusove torbice Le Grand Bambino, druge će radije posegnuti za modelima prikrivenog luksuza. A u toj kategoriji model Half Moon s potpisom The Rowa nema konkurencije

Mini model simbol je prikrivenog i bogatog stila koji su Mary-Kate i Ashley Olsen njegovale od osnivanja The Rowa 2006. Počevši od savršene majice kratkih rukava, dizajneri su izgradili nevjerojatno minimalističku garderobu, za koju je potrebno izdvojiti paprenu svotu. No činjenica da su kupci spremni rastati se od nekoliko tisuća dolara dokaz je kvalitete i ekskluzivnosti The Rowa.

Klub vjernih obožavatelja brenda, koji uključuje Zoë Kravitz, Jennifer Lawrence i Rosie Huntington-Whiteley, sastoji se od kupaca koji su prvi put uronili u elegantan svijet The Rowa. Svaki član posjeduje kožne gležnjače s patentnim zatvaračem (neophodne za zimu u New Yorku) i torbicu, uglavnom modele N/S ili Half Moon. Dok stanovnici Manhattana koji uvijek nose sve stvari sa sobom preferiraju tote model N/S, manekenkama se sviđa retro izgled mikro torbe.

O statusu Half Moona kao it torbe za one modno dobro upućene govori činjenica da ju stranice za dizajnerske komade prodaju po višoj cijeni od cijene novog modela koja iznosi 1080 funti. 'The Row je jedan od onih brendova koje vole kolekcionari', kaže Erica Wright, a pomaže kupcima da pronađu torbe Half Moon putem svoje aplikacije za pronalaženje modnih izvora, Sourcewhere. 'Ne samo da kupujete nešto dugotrajno, već također postajete dio zajednice koja ima kvalitetu znanja o tome. To je poput tajnog kluba, a nošenje jednog od njihovih komada daje vam insajderski pristup', dodaje.