Svi su je gledali: Mlada ljepotica očarala dugim nogama u lepršavoj minici

Glumica i pjevačica Bella Thorne vrlo je aktivna na društvenim mrežama gdje ima veliku vojsku fanova, a nerijetko provocira i svojim smjelim izdanjima. Za šetnju milanskim ulicama, mlada Amerikanka odabrala je mini haljinu razigranog uzorka koju je uparila s bijelim sandalama na visoku petu. Na ljetovanju u Italiji, 21-godišnjoj zvijezdi filmova 'Big Sky', 'The Babysitter' i 'You Get Me', spomenimo neke, društvo pravi novi dečko Benjamin Mascolo.