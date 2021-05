Svi ga nose: Modni brend u vlasništvu poznatih blizanki postao je statusni simbol u svijetu slavnih

Američki brend The Row, kojeg su poznate holivudske blizanke Mary-Kate i Ashley Olsen osnovale 2006. godine, s godinama staža na modnoj sceni priskrbio si je impresivnu vojsku obožavatelja, a modna biblija Vogue ovih se dana zapitala je li postao novi statusni simbol u svijetu celebova

Iako brend The Row u vlasništvu nekoć najpoznatijih blizanki s malih ekrana nije nikakva novost na modnoj sceni, zahvaljujući podršci koju posljednjih mjeseci dobiva od svjetskih zvijezdi danas slovi za 'it' brend.

Modni minimalizam duboko je ukorijenjen u kolekcije brenda The Row, a osvojio je i dame koje mu nisu toliko sklone. Američka TV ličnost Chrissy Teigen ove je veljače osvanula u stajlingu kojeg od glave do pete potpisuje brend The Row, a koji odskače o njezina prepoznatljivog stila odijevanja u znaku upečatljivih boja i uzoraka.