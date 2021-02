Stručnjakinja otkriva što nikada ne smijete raditi prilikom depiliranja bikini zone

Čupkanje dlačica u području bikinija zna biti poprilično neugodno, pogotovo ako se imate naviku sami depilirati kod kuće. Beauty guru Sam Marshall otkrila je nekoliko savjeta koje biste trebali usvojiti prilikom depilacije te time umanjiti vjerojatnost od ozljeda, opekotina i uraslih dlačica

Nakon što je jedno istraživanje otkrilo da se veliki broj ljudi ozlijedi prilikom depilacije bikini zone, beauty guru Sam Marshall otkrila je za The Sun nekoliko savjeta kada je u pitanju sigurno uklanjanje dlačica na intimnim dijelovima tijela.

Ako imate naviku sami praviti svoj vosak, Marshall savjetuje da to ipak prepustite profesionalcima. 'Većina ljudi ne zna kako pravilna depilacija izgleda i to ne bi trebali sami raditi. To je kao kada bih ja pokušavala sama popraviti svoj auto', slikovito je opisala Marshall.