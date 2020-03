Izazovno doba za sve: Mogu li vaš brak ili veza preživjeti koronavirus?

Čak i najsretniji i najstabilniji brakovi ili veze, usljed globalne pandemije koronavirusa mogli bi se naći pred najvećim izazovima ikad koji bi mogli u pitanje dovesti u pitanje njihovu budućnost

Socijalno distanciranje, izolacija i karantena kao mjere u borbi protiv širenja koronavirusa, Covid-19, mogli bi mnoge odnose i veze staviti na ozbiljne kušnje.

Stres zbog opasnosti od zaraze, plus boravak unutar četiri zida cijelih obitelji, rad od kuće, briga za kućanstvo i djecu koja ne idu u vrtić ili nastavu prate on line.... Sve to može dovesti do velikih problema u vezama i brakovima koji bi u nekim slučajevima mogli rezultirati i prekidom/razvodom.

Evo nekoliko korisnih savjeta koji bi mogli pomoći da se najgori scenarij ipak ne dogodi:

Komunicirajte, komunicirajte, komunicirajte

Tajna svakog zdravog odnosa je komunikacija i normalnim okolnostima, a osobito u krizna vremena poput globalne pandemije. Psihoterapeuti ističu kako je ključ u redovitoj komunikaciji pa ukoliko vaš partner/ica ima ozbiljnih problema oko nošenja s narastajućom krizom, pomozite mu/njoj iskrenim razgovorom. Mnogi imaju i različito viđenje situacije pa je bitno pronaći zajednički jezik. 'Kad ljudi imaju različitu perspektivu, imaju različite ideje o tome što treba učiniti, a jedini način da se to postigne je komunikacija', objašnjava bračna savjetnica Michele Weiner-Davis.