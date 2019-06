Što joj se dogodilo nakon prekida? Irina Shayk šeće gradom u grudnjaku i minici

Nakon prekida veze s Bradleyjem Cooperom, Irina Shayk posvetila se poslovnim obavezama, a trenutačno se nalazi u Italiji gdje je nosila Versaceovu reviju.Lijepa Ruskinja sve je iznenadila pojavivši se u javnosti, u za nju neobičnom stajlingu, minici, raskopčanoj košulji i grudnjaku

'Glamur mi ništa ne znači. Ja sam poput svih drugih ljudi. Ne budim se ujutro namontirana s frizurom, šminkom i u štiklama. Doslovno obožavam biti u udobnoj odjeći i ravnim cipelama ili tenisicama. Kad me moj agent vidi kaže mi 'Irina, ovo stvarno nije OK'., ali nije me briga, takva sam', svojedobno je izjavila lijepa Ruskinja.