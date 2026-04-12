Što je to stavila na lice? Teyana Taylor pojavila se u izdanju koje je sve ostavilo bez riječi

Teyana Taylor, zvijezda Oscarom nagrađenog filma 'Jedna bitka za drugom', na Coachelli je još jednom pokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najsmjelijih modnih pojava današnjice

Na Revolve Festu 11. travnja lijepa glumica pojavila se u futurističkom izdanju koje je odmah izazvalo veliku pozornost, spojivši neobičan kromirani dodatak za lice s haljinom koja stvara optičku iluziju kapljica vode.

Glumica je na ovom poznatom događanju u Kaliforniji nosila upečatljiv srebrni dodatak za lice s naočalama izduženog, gotovo izvanzemaljskog oblika, nalik očima kukca, uz avangardne detalje koji su dodatno naglasili futuristički dojam. Cijeli look upotpunila je neobičnim srebrnim ukrasima na usnama, koji su bili pričvršćeni uz donju usnicu i spuštali se prema bradi. Posebnu pažnju privukla je i promjenom frizure. Teyana je odustala od svog prepoznatljivog crnog pixie reza i odlučila se za vatreno crvenu kosu, koju je prvi put pokazala dan ranije, skrivenu ispod svilene marame s uzorkom.

Teyana Taylor Izvor: EPA / Autor: RYAN SUN



Odvažan look Uz odvažan beauty look odabrala je i jednako efektan modni komad. Nakon što se dan ranije na Coachelli pojavila u žutom kratkom T-shirt topu koji je otkrivao trbuh i nisko spuštenim kožnim hlačama, ovoga je puta podigla glamur na novu razinu u svjetlucavoj haljini koja je izgledala kao da je prekrivena kapima vode. Asimetrična haljina bez rukava bila je izrađena od mrežastog materijala, što je dodatno pojačalo dojam prozirnosti i optičke igre. Model je imao izreze sa strane, a bio je prekriven srebrnim kuglicama koje su podsjećale na kapljice, dok se ispod metalik dizajna na jedno rame nazirao visoko rezani body.

