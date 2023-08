Stilistica slavnih otkriva koje četiri 'must have' kombinacije nikad neće biti out

Collins je poznata u modnim krugovima što uživa u stilskim eksperimentima te je mnoge slavne fashionistice redovito angažiraju ukoliko požele nov, uzbudljiv look za neku posebnu prigodu.

Upravo je Avigail osmislila genijalne outfite za glazbenicu Lorde i it djevojku Daisy Lowe , ali njezina kreativnost seže i dalje - uključujući njezinu liniju inspiriranu uličnom modom, Silver Spoon Attire .

Evo koje su to vječne modne kombinacije:

Avigail je stoga za Who What Wear ispričala koje su kombinacije tu da ostanu.

1. Traperice + bijela majica

'Kada sam bila na fakultetu, moja cimerica koja je uvijek imala stila naučila me da sve dok u ormaru ili koferu uvijek imate dobru bijelu majicu kratkih rukava i traperice savršenog kroja, ne možete pogriješiti. To je stvarno najbolji spoj. Ovisno o tome što planirate tog dana, kombinacija T-shirta i traperica može biti glavni dio vaše odjeće. Možete ga lako dotjerati štiklama i slojevima tankih zlatnih lančića. Uz kožnu jaknu u stilu 90-ih dobit ćete onaj off-duty nonšalantni look poput Belle Hadid. Ovu kombinaciju možete nositi i s tenisicama ili Chelsea čizmama i opet izgledati totalno cool.

Savjet: Bijelu majicu kratkih rukava oversized stila ugurajte u traperice visokog struka s remenom.