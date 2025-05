Slavonski Brod ima novu adresu za sve beauty entuzijaste

Douglas, jedan od najprestižnijih lanaca parfumerija u Europi, širi svoju prisutnost na hrvatskom tržištu otvorenjem prve poslovnice u Slavonskom Brodu. Nova parfumerija smještena je u popularnom shopping centru Supernova Colosseum, poznatom okupljalištu ljubitelja shoppinga i stila.

Kao sinonim za vrhunsku kvalitetu i besprijekornu uslugu, Douglas postaje nezaobilazno odredište za sve koji traže najnovije i ekskluzivne beauty proizvode – uz iskustvo kupovine koje stavlja zadovoljstvo kupaca na prvo mjesto.

Sofisticiran interijer nove parfumerije poziva posjetitelje da u opuštenoj atmosferi istraže bogatu ponudu proizvoda za njegu kože, make-up i mirisa. Educirano osoblje stoji na raspolaganju za stručno savjetovanje i personalizirane preporuke, čineći svaku kupovinu posebnim iskustvom.

Nova Douglas parfumerija u Slavonskom Brodu donosi pažljivo odabrane ekskluzivne brendove koji prate najnovije svjetske beauty trendove – među njima su The Ordinary, Sol de Janeiro, Kylie Cosmetics, Kylie Skin & Fragrances, IT Cosmetics, Khloé Kardashian, Hello Sunday, Douglas Collection, one.two.free!, Mario Badescu, MULAC, Dear Dahlia, Billie Eilish, Atelier Rebul, Jardin Bohème i Dr. Susanne von Schmiedeberg, te najpoželjnije luksuzne linije beauty proizvoda.

Svečano otvorenje obilježeno je ugodnim druženjem i prigodnim iznenađenjima za sve posjetitelje. Događanju se pridružio gradonačelnik Mirko Duspara sa svojim suradnicima iz Grada, čime je dodatno naglašena važnost ove nove beauty destinacije. Poseban naglasak bio je na osobnom pristupu i vrhunskoj usluzi koju Douglas pruža svakom kupcu.

Adrijana Bokan, izvršna direktorica Douglas Adriatic Cluster, ovom je prigodom izjavila: 'Slavonski Brod postaje dio naše Douglas obitelji i izuzetno smo ponosni što upravo ovdje nastavljamo širiti viziju ljepote koja je dostupna svima. Naš cilj je da se svaki posjet Douglas parfumeriji pretvori u posebno i inspirativno iskustvo.'

Douglas tako i dalje širi svoju beauty priču, donoseći visoke standarde njege i elegancije.

Pozivamo vas da posjetite Douglas parfumeriju u Supernova Colosseumu i otkrijete novu dimenziju ljepote u Slavonskom Brodu.