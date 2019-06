Slavna glumica počastila se novim domom iz snova za koji je iskeširala 21,5 milijun kuna

1/13

Glumica Bella Thorne, poznata po ulogama u filmovima 'Ride', 'Assassination Nation', 'Forget Me Not', 'Obiteljski kaos', 'Kako postati popularna', 'You Get Me', 'Ponoćno sunce' i brojnim drugim, nedavno je sklopila ugovor o snimanju novog psihološkog trilera 'Girl'. Nova poslovna prilika s kojom dolazi i lijepa svota novca na račun očigledno je lijepu glumocu motivirala na kupnju novog doma iz snova. 21-godišnja glumica počastila se prekrasnom vilom na zapadnom dijelu Los Angelesa za koju je iskeširala 21,5 milijun kuna. 544 kvadratnih metara prostrana vila ima pet spavaćih soba i šest kupaonica, a u slučaju dolaska gostiju, glumica će ih odsada moći smjestiti u zasebnu kućicu za goste koja se nalazi tik uz glavnu kuću.