Sirena s crvenog tepiha: Scarlett Johansson u haljini koja podsjeća na morsku pjenu

Ako ste mislili da je opsesija sirenama stvar prošlih ljeta, Scarlett Johansson je tu da vas razuvjeri, i to u velikom stilu. Njezin najnoviji look prilikom posljednjeg pojavljivanja na crvenom tepihu u New Yorku., koji je stilizirala Kate Young, podsjetio je na mermaid-core trend, a te se teme držala i prilikom posljednjeg pojavljivanja na crvenom tepihu u New Yorku.