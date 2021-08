Severina se javila s hit destinacije i pokazala chic kombinaciju za plažu; obožavatelji joj kažu da sliči na Irinu Shayk

Čini se da je Severina jadranske plaže nakratko zamijenila španjolskima. Naime, lijepa Splićanka objavila je na svom Instagram profilu dvije fotografije s bara na plaži i to sa španjolske Formentere

View this post on Instagram

Ljetni look upotpunila je crnim sunčanim naočalama i pratiteljima samo kratko poručila: 'Hello'. To je očito bilo dovoljno za više od 26 tisuća lajkova u samo nekoliko sati i gomilu komplimenata ispod fotografija. 'Ko djevojčica', 'Prava ljepotica', 'Ovdje sličiš na Irinu Shayk', poručili su joj vjerni pratitelji.