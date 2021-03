Šest suptilnih, ali ozbiljnih znakova da imate problema sa srcem

Bolovi u prsima nisu jedini pokazatelj srčanih bolesti, a zabrinjavajuće je to koliko puno ljudi nije u potpunosti svjesno malih podmuklih znakova koji bi mogli ukazivati na kardiovaskularne probleme

Naticanje donjih dijelova nogu, posebno gležnjeva i stopala, može ukazivati na probleme sa srcem. Ovo stanje poznato je i kao edem. Izgubi li srce sposobnost pumpanja krvi u ostatak tijela, zbog oslabljenih srčanih mišića ili oštećenja srčanog tkiva od tihog srčanog udara, protok krvi može se usporiti i vratiti u noge, što dovodi do oteklina.

Iako više od polovice ljudi koji dožive srčani udar osjete nelagodu u prsima, do trećine njih, a osobito žena, uopće nema nikakve simptome u prsima, ali im se mogu javiti neuobičajeni i suptilniji simptomi.

Kratak dah

Spomenuto je da dosta ljudi osjeća bolove u prsima kad se bore sa srčanim problemima. To se može dogoditi svima, ali najčešće je kod osoba koje boluju od dijabetesa. Umjesto toga, može se javiti i problem s disanjem. Budući da dijabetes utječe i otupljuje živčane senzacije, dijabetičari s ozbiljnim srčanim problemima možda nikad neće osjetiti simptome boli u prsima. To je razlog zašto se otežano disanje nikad ne treba zanemarivati, pogotovo ako je to nova pojava.

Umor

Osjećaj umora zbog kojeg vam je teško i jednostavno rukovanje nečim mogao bi biti još jedan suptilan znak problema sa srcem, osobito ako za njega nema nekog objašnjenja. Ako su simptomi umora akutni ili bez bilo kakvog osnovnog uzroka koji možemo prepoznati, ne biste trebali oklijevati zatražiti savjet liječnika.

Neobjašnjivi bolovi u gornjem dijelu leđa, lijevom ramenu ili ruci

Ove znakove nikako ne treba zanemarivati jer mogu ukazivati na srčani zastoj ili predstojeći srčani udar. Simptom boli u leđima česti su kod žena i ponekad su jedini simptom. Ovo je osobito izraženo kad je bol slučajna, odnosno kad znate da nema nekog povoda, poput pojačanog naprezanja tijekom vježbanja.