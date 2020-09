Izazovan stajling zamalo ju je koštao neugodnosti: Lijepa Ronaldova Georgina umalo otkrila previše

Lijepa Argentinka Georgina Rodriguez, koja je osvojila srce jednog od najboljih nogometaša na svijetu, Cristiana Ronalda, prošetala je ovogodišnjim Venecijanskim filmskim festivalom, i to nekoliko puta. 26-godišnja ljepotica gdje god se pojavi ukrade svu pažnju, a na premijeri filma 'The Human Voice' izazvala je prvu pomutnju svojim izazovnim stajlingom

Slavna crnka pozirala je kratko za fotografe, a potom se uputila u kino dvoranu, no dok je šetala crvenim tepihom u Casadei sandalama, prorez koji seže sve do kukova otvorio se i zamalo otkrio intimni dio tijela. No, Georgina se time nije pretjerano zamarala, a što će na njen stajling reći Ronaldo, teško da ćemo ikada saznati.