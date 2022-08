Selectedd je odabrao Hvar za svoju pop up lokaciju!

Beach bar Falko Hvar ugostio naš najdraži Selectedd

Dizajnerski concept store Selectedd, uz zagrebačku lokaciju u Ratkajevom prolazu 10 te web shop, preselio se u Hvar. Za svoju prvu pop up lokaciju odabrao je 'Beach bar Falko Hvar' i brandove koji su definitivno must have zbog predznaka 'prozračno' i 'lagano'.