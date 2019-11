Seksi mama: Najpoznatija plus size ljepotica u pripijenoj haljini istaknula trudnički trbuščić

Proslavljena plus size manekenka Ashley Graham uskoro će po prvi put iskusiti čari majčinstva. Ona i njezin suprug Justin Ervin na svoju su devetu godišnjicu braka na društvenim mrežama obznanili svijetu da čekaju bebu , a iako je sada već u visokom stupnju trudnoće, slavna ljepotica ne odriče se poslovnih obaveza niti izbjegava društvena događanja. Buduća mama koja je nedavno proslavila svoj 32. rođendan posjetila je popularni njujorški restoran Cipriani povodom dodjele modnih nagrada CFDA/Vogue Fashion Fund Awards. U moru brojnih uzvanica iz svijeta mode, slavna plus size ljepotica uspjela je ukrasti svu pažnju kada se na svečanom događanju pojavila u ledeno plavoj pripijenoj haljini koja je u prvi plan stavila njezine raskošne obline, ali i trudnički trbuščić. Riječ je o haljini s potpisom dizajnera Christophera Johna Rogersa koju je lijepa Ashley uskladila sa srebrnim sandalama i nakitom te crnom torbicom.

Plus size manekenka Ashley Graham uskoro će po prvi put postati mama, no za razliku od mnogih slavnih trudnica koje se tijekom trudnoće povuku iz javnog života, Ashley svoje najljepše životne trenutke ne krije od očiju javnosti. Plus size ljepotica pokazala je svoj trudnički trbuščić na dodjeli modnih nagrada u New Yorku gdje je zablistala u odvažnoj i seksi haljini