Šarene, otporne na sušu i ljekovite: Mirisne ehinaceje pravo su blago u vrtu

No, i sama za sebe sasvim je dovoljan ukras u vrtu jer plijeni pozornost svojom visinom i narasti do 45 centimetara. Imajte u vidu da to podrazumijeva i široko korijenje pa je bitno ostaviti dovoljan razmak između biljaka i izbjegavati presađivanje.

Biljka ljekovitih svojstava

Osim što je prelijepa i mirisna, ova biljka ima i ljekovita svojstva, što je dokazao niz kliničkih studija. Pokazalo se da uspješno djeluje kod respiratornih infekcija te da ima antivirusno djelovanje.

Drugo istraživanje potvrdilo je da podupire oslabljeni imunološki sustav u fazama povećanog stresa ili virusnih infekcija poput gripa i prehlade, a preparati s ovom biljkom često se koriste kod infekcija mokraćnog sustava, glavobolja, simptoma kroničnog umora, ekcema i alergija.