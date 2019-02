Sami bojite kosu? Evo o čemu morate voditi računa

Tko nije poželio u vlastitom aranžmanu i uz pomoć čarobne bočice s bojom u trenu se transformirati u ponosnu vlasnicu raskošne tamnocrvene, glamurozne platinasto plave ili bogate kestenjaste kose?

Hair stilisti upozoravaju kako se možemo obojiti sami kod kuće ukoliko se radi o boji samo dvije do tri nijanse svjetlijoj ili tamnijoj nego što je prirodna boja kose, ali i ako održavate sijede između posjeta salonu.

Privlačnost 'uradi sama' varijante bojanja kose svakako je cijena, znatno niža od one u frizerskom salonu. No, upozoravaju frizeri, ukoliko se dogodi katastrofa, možda ćete u konačnici morati potrošiti više nego da ste samo otišli u salon, a kosa uništena kemikalijama tražit će dodatnu njegu i posebne preparate pa je računica jasna.

Kako objašnjava hair stilistica Tabitha Mitchell iz Houstona, kako će boja reagirati, to ovisi o strukturi same vlasi.

Imate li tamnu kosu kao Penelope Cruz, a želite platinasto plavu poput npr. Lady Gage , to se neće dogoditi. Frizeri upozoravaju kako su radikalna 'blajhanja' u kućnoj radinosti vrlo riskantna i mogu rezultirati nimalo privlačnim nijansama s jakim narančastim ili žutim pigmentima.

Osim toga, dodaje, potpuno je pogrešno ravnati se prema uzorcima na pramenovima u paleti boja jer su to nijanse koje se dobivaju ukoliko je podloga potpuno bijela.

Potražite pomoć

Za kosu na potiljku i sa stražnje strane glave trebat će vam pomoć iz jednostavnog razloga što taj dio ne vidite pa ćete bojati 'na slijepo'. Zamolite nekoga da vam pomogne jer nećete moći sami obaviti taj zadatak.

Izbjegavajte radikalne promjene boje

Stručnjaci upozoravaju kako su drastične promjene nijanse u kućnoj radinosti vrlo riskantne i to nikako ne savjetuju. Tu može puno toga poći krivo, od izrazito 'pilić' žute nijanse pa do toga da vam pojedini pramenovi kose otpadnu. Radije takve pothvate napravite kod stručnog frizera koji će prema vašoj podlozi znati kako postići željenu nijansu. Treba znati i kako će izrazita crnka ili tamnija brineta za hladnu blond nijansu morati nekoliko puta posjetiti frizera ili u salonu provesti sate i sate. Isto se odnosi na one koji žele potamniti svijetlu kosu u 'uradi sama' akciji - rezultat može biti razočaravajući.