Sa samo četiri godine otac mu je poklonio prvi Tag Heuer, da bi s 25 godina dobio cijeli taj brend, a sad najmlađi izvršni direktor luksuznih satova na svijetu otkriva svoje planove

Bernard Arnault, predsjednik najvećeg luksuznog konglomerata na svijetu, LVMH, za 11. rođendan svom četvrtom djetetu, sinu Frédéricu, kupio je prvi sat TAG Heuer Aquaracer. No treći najbogatiji čovjek na svijetu kupio je i cijeli švicarski brend luksuznih satova, čiji inicijali označavaju avangardnu tehniku (Techniques d’Avant-Garde), kad su Frédéricu bile četiri godine. S 25 godina Frédéric je od oca dobio budućnost TAG Heuera u ruke, a najmlađi izvršni direktor brenda luksuznih satova na svijetu otkriva za The New York Times što s tim planira učiniti

U svojim dječačkim danima Frédéric Arnault želio je postati arhitekt, no s 15 godina odlučio se školovati za poduzetnika. O razlozima ne govori rado, označavajući to 'vrlo osobnim pitanjem'. Potom je pohađao École Polytechnique, vodeće francusko sveučilište za prirodoslovlje i tehnologiju, baš kao i njegov otac Bernard Arnault, treći najbogatiji čovjek na svijetu i vlasnik luksuznog konglomerata LVMH.

S prijateljem je vodio startup za mobilno plaćanje, koji je nakon 18 mjeseci prodan francuskoj investicijskoj tvrtki BNP, istovremeno radeći u TAG Heueru na povezanom satu. Brendu se u punom radnom vremenu pridružio kao direktor strategije i digitalne tehnologije. O onome što ga čeka u budućnosti Frédéric se mogao posavjetovati s polubratom Antoineom (izvršni direktor Berlutija, voditelj imidža i okoliša za grupu, član uprave LVMH) i polusestrom Delphine (izvršna potpredsjednica u Louis Vuittonu, članica uprave LVMH) iz očeva prvog braka te sa starijim bratom Alexandreom (izvršni potpredsjednik za proizvode i komunikacije u Tiffanyju), pa se od samih početaka pripremao postati izvršni direktor TAG Heuera.

Umjesto umjetnina skuplja mentore Za razliku od roditelja i starije braće i sestara, 26-godišnji Frédéric još ne skuplja umjetnine jer misli da je premlad, ali zato skuplja mentore. Među njima su Thierry Breton, bivši izvršni direktor France Télécoma i sadašnji povjerenik Europske unije za unutarnje tržište, i Tony Fadell, direktor investicijske tvrtke Future Shape te suosnivač i bivši izvršni direktor Nest Labsa (te izumitelj iPoda i suizumitelj iPhonea). Jedan od tih Frédéricovih mentora je i Stéphane Bianchi, a koji je ubrzo nakon njegova dolaska u tvrtku doveden za izvršnog direktora TAG Heuera i šefa poslovanja sa satovima, dijelom i kako bi pripremio svog nasljednika. 'Njegov mi je otac rekao da javim kad mislim da je spreman, ali i da mu javim ako mislim da nikad neće biti spreman', kaže za The New York Times Bianchi i dodaje da prijenos upravljanja tvrtkom nije tekao baš glatko. 'Oko svega smo se sukobljavali. Možeš imati veliki mozak, a ne biti vođa. Sad se smijemo tome', kaže Bianchi, a prepustio je uzde tada 25-godišnjem Frédéricu u lipnju 2020. godine. Time je Frédéric postao drugi najmlađi Arnault koji postao izvršni direktor, jer je njegov stariji brat Alexandre preuzeo Rimowu s 24 godine, čim ju je LVMH kupio. 'Frédéric se puno promijenio kada je postao izvršni direktor. U početku nikad nije imao nikakve sumnje, ali zna slušati i sad može priznati kada pogriješi', kaže Bianchi te je prepuštanjem mjesta izvršnog direktora TAG Heuera prešao na čelo odjela za satove i nakit. Njihova aplikacija za golf, povezana s pametnim satom tvrtke namijenjenim igračima, oduševljava preko pola milijuna korisnika, a osim fokusiranja na povezani sat, koji sada čini oko 15 posto ukupne prodaje satova, Frédéric je promijenio odnos maloprodaje i veleprodaje u korist maloprodaje. Udvostručio je online prodaju te je u 2020. godini porasla za 329 posto, a u 2021. predviđen joj je rast za dodatnih 87 posto.

TAG Heuer s Frédéricom na čelu mijenja i politiku promocije U trenutku Frédéricova preuzimanja tvrtke, TAG Heuer je najveći dio budžeta za promociju ulagao u nogomet. Međutim pokazalo se da gotovo nitko od korisnika ne povezuje TAG Heuer s nogometom, nego s Formulom 1. Frédéric se stoga odlučio na partnerstvo s Porscheom, oko kojeg se morao dosta truditi.

'Pisao je predsjedniku uprave i nije dobio odgovor. Pisao je potom i potpredsjedniku za marketing, također bez odgovora. Pozivao ih je da dođu vidjeti tvrtku i dobio tri ili četiri odbijenice prije nego što su uopće pristali doći i saslušati ga. Prošloga travnja objavljen je dogovor o partnerstvu', kaže Bianchi i dodaje da je Frédéric vrlo žilav. Nije zgoreg spomenuti to da sam Frédéric uopće nije ljubitelj jurilica i osobno vozi BMW serije 1. U središte pozornosti šire javnosti došao je zahvaljujući partnerstvu s glumcem Ryanom Goslingom, predstavljenom početkom ovog mjeseca na zabavi na Beverly Hillsu, na kojoj su viđene brojne slavne osobe. Prvi je to veliki Frédéricov osobni događaj otkako je preuzeo upravljanje TAG Heuerom, a koji je dosta glasno odjeknuo.

Prema slavnom glumcu Frédéric je zauzeo isti pristup kao prema Porscheu, a Gosling mu se dobrim dijelom učinio zanimljivim zbog filma 'Vožnja'. Ono zanimljivo u cijeloj toj priči to je što Ryan Gosling svoj obiteljski život drži privatnim i prilično je očito da nije baš materijal za celebrity ambasadore. U svojih 40 godina još nije podržavao neki proizvod, a neprimjetna je i njegova prisutnost na društvenim mrežama. 'Dosta neobično', priznaje i sam Frédéric Arnault, ali i dodaje kako to znači da oko njega postoji određena doza tajanstvenosti. Dogovoru s Goslingom prethodilo je godinu i pol pregovaranja, a što je uključivalo ne samo glumčevu podršku, nego i pomoć oko umjetničkog usmjeravanja kampanje i dizajniranja vlastitog sata, ali ne za prodaju, već za sebe. Gosling kaže da je upravo taj pristup utjecao na njegovu odluku da potpiše suradnju.

'Rekao mi je da ne traži novog influencera', otkrio je Gosling, a iako se radi o dvogodišnjem ugovoru, obojica su izjavila da razmišljaju dugoročnije. 'To je sat za ljude koji će postići uspjeh, a ne za ljude koji su postigli uspjeh. Ljudi su uvijek u potrazi za sljedećim postignućem', opisuje svoj brend Frédéric Arnault. Obitelj na prvom mjestu Frédéric otprilike jednom tjedno večera s roditeljima, a sva se braća i sestre sastaju na velikim obiteljskim događajima otprilike svakih mjesec do mjesec i pol. Na nedavnom vjenčanju njegova brata Alexandrea i Géraldine Guyot u Veneciji, na koje su došli Beyoncé i Jay-Z, kao i Kanye West, koji je i nastupio, svi su bili kumovi.

'Govorimo o poslu 95 posto vremena. Uvijek je bilo tako. Dok smo odrastali, puno smo razgovarali o studiju, sportu, glazbi, politici, ali posao je i dalje bio glavna tema razgovora', kaže Frédéric, a poput svog oca i većine njegove djece igra tenis. Osim toga, od sportova voli i golf, trčanje te kite surf.

Na pitanje što radi iz zabave, uz smijeh odgovara da je posao zabavan, no dodaje da voli igrati šah i backgammon te obožava matematiku.

Uživa i u sviranju klavira. Njegova majka Hélène Mercier koncertna je pijanistica, klavir svira i otac Bernard, a među braćom i sestrama slovi za najvještijeg pijanista. Prije nego što je postao izvršni direktor TAG Heuera nastupao je jednom godišnje s Moskovskom filharmonijom. Sada, kaže, nema više dovoljno vremena za vježbanje. No Bianchi kaže da nakon dana provedenog na sastancima svi oko 21 ili 22 sata odu svojim obiteljima, a Frédéric tada sjeda za klavir. Gledajući ga kako svira, Bianchi kaže da Frédéric izgleda kao da je u nekom drugom svijetu. 'Njegovo lice je drugačije. On sav bude u glazbi', kaže Bianchi.