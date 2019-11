Roditelji, obratite pozornost na ključnu stvar za razvoj vašeg djeteta

Prednosti didaktičkih igračaka za razvoj djece

Djeca su krajnje znatiželjna bića, uvijek spremna na istraživanje i učenje. Roditelji bi im trebali omogućiti da uče i razvijaju se na najbolji mogući način, a jedan od najboljih načina za poticanje takvog razvoja su didaktičke igračke. Uz pomoć njih razvija se IQ, potiče se njihova znatiželja, kao i kreativnost, razvijaju se motoričke, intelektualne i kreativne vještine.

Izbor takvih igračaka je golem. Zbog toga biste trebali pripaziti na to da odaberete one koje su namijenjene upravo razvojnoj fazi vašeg djeteta. Imate li mlađu djecu, to znači da ćete za njih odabrati šarene igračke kako biste potaknuli njihov interes dok su kompleksnije didaktičke igračke, poput drvenih slagalica, namijenjene starijoj djeci.