Drugo dijete kraljice Elizabete i princa Philipa, 69-godišnja princeza Anne po mnogočemu je netipična članica obitelji. Ova odlučna princeza, ne prolazi zapaženo ni u modnom smislu. Međutim, pogleda li se kronološki, jedna je od rijetkih koja zna što želi, kako to ostvariti i drži se toga već preko četiri desetljeća

Princeza Anne na mjestu je predsjednice Britanske udruge za modu i tekstil te se uvijek zalaže britanske dizajnere.

‘Volim kupovati sve što je proizvedeno u Velikoj Britaniji. Imam slabost na komade Harrisa Tweeda. Možda je faza kada je to bilo moderno prošla, ali ja za to ne marim. Bitno mi je da odjeća koju nosim izgleda jednako na kraju radnog dana baš kao i rano ujutro kada sam to odjenula na sebe. Kada to dobijem od odjeće onda je to sjajno’, rekla je u razgovoru za Vanity Fair.