Razgovarali smo s neurologinjom o problemu koji muči čak 400 tisuća Hrvata: 'Kod migrene je najveći problem samoliječenje, a to u nekim slučajevima može biti opasno i štetno'

Samo osobe koje su ikad iskusile migrenu znaju da se radi o razarajućoj boli koja nije obična glavobolja, a prema nekim procjenama, ovaj problem muči gotovo milijardu ljudi na svijetu. Migrena je čak šesti vodeći uzrok invalidnosti, a osobe koje pate od ovog problema imaju čak 50 posto šansi postati depresivne. O ovom vrlo čestom problemu, koji najčešće pogađa ljude u dobi od 20 do 40 godina, osobito žene, razgovarali smo s neurologinjom, dr. Darijom Mahović Lakušić

Po međunarodnoj klasifikaciji glavobolja, dijelimo je na migrenu bez aure te migrenu s aurom.

'Aura prethodi glavobolji, a traje između pet i 55 minuta. Najčešća je vidna aura, prilikom koje bolesnik opisuje ili gubitak dijela vidnog polja ili isprekidane linije, vidi užarene niti ili zvjezdice u vidnom polju. Uz taj oblik, bolesnik može imati senzorne simptome, tipa utrnulosti ili mravinjanja pojedinog dijela tijela, ili može imati smetnje govora, primjerice ne može izgovoriti ili pogrešno izgovara neke riječi. Aura je obično razlog zbog kojeg se bolesnici javljaju specijalistu neurologu, s obzirom na to da ih to često uplaši. Nakon aure slijedi glavobolja pulsirajućeg karaktera, obično praćena mučninom i povraćanjem', opisala je dr. Darija Mahović Lakušić, dodavši kako se dijagnoza postavlja ako je bolesnik do pregleda imao pet sličnih glavobolja koje bez lijekova traju do 72 sata, bol je umjerenog do znatnog intenziteta, pulsirajućeg karaktera, uz moguću mučninu i/ili povraćanje te preosjetljivost na svjetlo i buku, a glavobolja se pogoršava fizičkom aktivnošću.

Za postavljanje dijagnoze migrene s aurom bolesnik treba imati barem dvije aure bilo kojeg tipa (vidne, osjetne ili smetnje govora) trajanja do 55 minuta.