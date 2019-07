Prvi izbor kad je u pitanju oralno zdravlje

Izvrsnost je jedna od najvećih karakteristika svih zaposlenika Poliklinike TIM DENT Miličić

Jedna od stvari koja se uvijek iznova ponavlja od kad smo djeca pa sve do danas je oralna higijena i zdravlje zubi. Oduvijek je poznata ona dobro znana svima „Higijena je pola zdravlja“ i potpuno je istinita. Redovitost je jedna od najvažnijih osobina kada je riječ o posjetu stomatologu pa čak i onda kada nemate neki veći problem, važno je kontrolirati svoje oralno zdravlje i uljepšavati svoj osmijeh. Osim što mogu biti fizički lijepi i zdravi, zubi igraju veoma ključnu ulogu u životu svakog pojedinca. Nažalost, razvoj mnogih bolesti je povezan s oralnim zdravljem, uključujući bolesti srca, osteoporoze i dijabetesa.

Poliklinika TIM DENT Miličić definitivno je jedna od onih koja sve ove godine konstantno ulaže u edukaciju svojih zaposlenika i ulaganje u novu opremu. Svakodnevno ulaganje u svoje zaposlenike, motivacija i stimuliranje, neki su od karakteristika koje se ne preskaču i koje su u ovoj poliklinici iznimno važne. Osim izvrsnosti i stručnosti, u ordinaciji odiše obiteljska atmosfera i na njoj se teži i inzistira. Danas nije lako pronaći dobar tim koji će se slagati, pomagati i nadopunjavati, ali prije svega voljeti svoj posao i na taj način dokazati pacijentu da je u sigurnim i mirnim rukama.

TIM DENT Miličić tretmanima kao što su keramičke ljuskice, izbjeljivanje zubi pomoću lasera ili ZAAP lampe te, ukoliko pacijentu nedostaje nekoliko zubi ili je čak bezub, tu je onda revolucionarna metoda All-on-4, vratit ćete osmijeh o kojem ste sanjali, navodi dr. med. dent. Tamara Žaja Miličić, jedna od vodećih specijalistica stomatološke protetike i estetske stomatologije.

Keramičke ljuskice stomatološki su nadomjestak koji se postavlja na površinu zdravog zuba i u potpunosti može promijeniti oblik, boju, dužinu i širinu zuba. Kao takve, odličan su izbor za sve osobe koje imaju puknuće na zubu, jedan ili više zubi tamnije nijanse, nepravilan oblik zuba pa čak i sitne razmake među zubima ili samo žele promijeniti estetski izgled svojih zubi. Sam postupak je bezbolan i brz – potrebne su svega dvije posjete liječniku dentalne medicine.

Što se tiče izbjeljivanja zubi, uvjerljivo najpopularnija metoda u poliklinici TIM DENT MILIČIĆ je ona koja se radi laserom. Postupak izbjeljivanja zuba laserom može posvijetliti nijansu za približno 4 do 6 puta, a osjetljivost koja se javi nakon tretmana, nestaje u potpunosti.

Najrevolucionarniji tretman je All-on-4 metoda. Pri ovom tretmanu ugrađuje se fiksni protetski nadomjestak na četiri implantata i predstavlja apsolutnu inovaciju u implantologiji. Riječ je o postavljanju samo 4 titanska implantata u gornju, donju ili obje potpuno bezube čeljusti bez potrebe za nadomještanjem kosti, a sama procedura je brza i minimalno invazivna. Ono što je pacijentima svakako najvažnije je da sam zahvat traje vrlo kratko, a nakon samo jednog posjeta oralnom kirurgu, pacijent unutar 24sata od operacije dobiva fiksni hibridni most i funkcionalne zube. Ovaj revolucionarni tretman u stomatologiji među prvima u Hrvatskoj uvela je zagrebačka stomatološka poliklinika TIM DENT Miličić. Zahvaljujući iskustvu ugradnje više od 5000 implantata godišnje, uspješno riješenim najzahtjevnijim slučajevima dentalne implantologije, dr. med.dent Marko Miličić ubrajaja se među vodeće hrvatske oralne kirurge.

Zubni implantati – jedino su trajno rješenje za nedostatak zuba. Pacijenti često smatraju da je ugradnja mosta ili krunica povoljnije, brže ili odgovarajuće rješenje za njihovu situaciju, no zubni implantat je bolji, estetski prilagodljiviji i funkcionalniji način i prije svega, jedino trajno rješenje za nedostatak zuba. Zubni implantati imitiraju korijene zuba te se ugrađuju u čeljusnu kost. Napravljeni su od titana, metala koji je potpuno biokompatibilan (biološki prihvaćen) s ljudskim tijelom. Zubni implantati se ugrađuju u čeljusnu kost na mjestu zuba koji nedostaje ili na takvim pozicijama koje su najbolje da one nose most. Zubni implantati se opterećuju krunicama ili mostovima ili protezama. Jedan od prednosti implantanata je ta što se izbjegava brušenje zdravih zuba, kao što je to uobičajeno kod izrade standardnih mostova.

Danas najveći stručnjaci na području dentalne implantologije smatraju kako imedijatna (trenutačna) ugradnja zubnih implantata ima prednosti. Prevladava mišljenje kako se nova kost uz implantat stvara puno brže, ako se implantat odmah optereti – znači, ako se na njega odmah postavlja protetski nadomjestak. U stomatološkoj poliklinici TIM DENT – Miličić teže imedijatnom opeterećenju implantata kada god je to moguće, čime se olakšava cijeli tretman pacijentima, jer sve obave prilikom jednog dolaska u ordinaciju. Upravo po ovom imedijatnom opterećenju implantata, poliklinika TIM DENT Miličić se razlikuje od ostalih stomatoloških ordinacija.

Ugodna atmosfera pri samom ulasku u Polikliniku Tim Dent Miličić, uvijek nasmijano osoblje, stručnost i pedantnost stomatologa, osvojit će vas i ako ga imate, pobijediti svaki strah vezan uz stomatološku stolicu.