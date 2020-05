U prvoj godini života dijete se intenzivno razvija i raste, dobije prve zubiće, izgovori prve riječi i prvi se put osovi na nogice

Nezaobilazan i iznimno važan pregled koji se obavlja u dobi od četvrtog do osmog tjedna života je ultrazvuk kukova, kojim možemo utvrditi postojanje razvojnog poremećaja kuka. Razvojni poremećaj kuka je poremećaj normalnih anatomskih odnosa u zglobu kuka, a može se pokazati kao prolazna nestabilnost kukova pa sve do subluksacije, luksacije, odnosno djelomičnog i potpunog iščašenja. Prema statistikama, u našoj populaciji 2 do 4,5 posto novorođene djece ima neki oblik razvojnog poremećaja kuka. Studije su pokazale da je češći kod pripadnika bijele rase i slavenskih naroda te do nekoliko puta češći kod ženske djece. Točni uzroci nisu posve jasni, a neki od čimbenika su nasljedni: djeca čiji su roditelji, braća ili sestre imali ovaj poremećaj imaju veći rizik, zatim položaj ploda, količina plodove vode, rođenje zatkom, majka prvorotkinja.

Razvojni poremećaj kuka u kasnijoj dobi može dovesti do artroze kuka, skraćenja ekstremiteta, šepanja i invaliditeta, zato je iznimno važno rano ga otkriti. Na klinički pregled često se ne možemo osloniti, a radiološki se ne radi jer je veći dio kuka u toj dobi građen od hrskavice. Ultrazvuk je pouzdana metoda, a nije štetan ni bolan za dijete. U najboljim uvjetima pregled se može obaviti brzo, no ako je dijete nemirno, može potrajati malo dulje. Zato je bitno da je dijete nahranjeno i utopljeno prije pregleda”, objašnjava dr. Kuliš i dodaje da je važno doći na preporučeni pregled.

Daljnji sistematski pregledi preporučuju se u drugom, četvrtom, šestom i devetom mjesecu života te s godinu dana i uz klinički pregled uvijek uključuju usporedbu napretka s prethodnim pregledom i krivuljom rasta koja je preporučena za dob djeteta. “U dobi od šest mjeseci obavlja se i provjera krvne slike kako bi se isključila prisutnost anemije. Na sreću, uvođenje nadoknade i to se lijepo korigira”, objašnjava dr. Kuliš i dodaje da je prema preporuci potrebno uzimati vitamine K i D od 8. dana do 13. tjedna života kod isključivo dojene djece i nastaviti s nadoknadom vitamina D kod sve djece do navršene prve godine života te u zimskim mjesecima u drugoj i trećoj godini kako bi se spriječio nastanak rahitisa. Prema preporukama, nadoknada je potrebna i djeci od 4. do 18. godine života koja iz određenih razloga ne unose dovoljno vitamina D.

Nakon što vaš mališan počne trčati i govoriti sto na sat, i dalje je važno ne zapostavljati redovite sistematske preglede. Za malo dijete i predškolce, to znači posjet pedijatru u drugoj, četvrtoj i šestoj godini. Uz mjerenje težine i visine te prevenciju anemije i karijesa, sagledava se psihomotorički razvoj i razvoj govora, sve s ciljem da se na vrijeme uoči odstupanje i na vrijeme djeluje.

“Moram pohvaliti roditelje u Hrvatskoj jer većina ne propušta zakazani pregled. Danas živimo tako da su nam dani ispunjeni obavezama od ranog jutra do kasno navečer, no zdravlje nam ipak mora biti na prvome mjestu, što nam je potvrdila i aktualna epidemija koronavirusa. Novi prostor Poliklinike je moderan, ambulante su prostranije i sve je puno ugodnije. Zahvaljujući takvom prostorom, pacijenti imaju veći osjećaj privatnosti te je omogućena danas toliko potrebna socijalna distanca, što je u ovim okolnostima s koronavirusom posebno bitno”, zaključuje dr. Kuliš.



