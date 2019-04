Proveli ste sate čisteći dom, no možete li sa sigurnošću tvrditi da je sada sve čisto? Na ovo ste zasigurno zaboravili

Čišćenje doma s vremenom postane navika, što na kraju dovodi do toga da neke najosnovnije dijelove, koji su zapravo na kraju i najprljaviji, zapravo zaboravljamo očistiti. Sve to na kraju dovodi do razmnožavanja bakterija koji mogu ugroziti i vaše zdravlje. Evo na koje detalje morate obratiti posebnu pažnju

Iako ste možda uložili puno truda i nekoliko sati proveli u čišćenju vašeg doma, lako je moguće da ste na neke najvažnije dijelove, a koji su vam doslovce 'pred nosom', zaboravili i ponovno ih zaobišli. No, to ne biste smjeli raditi jer upravo ti dijelovi skupljaju i najviše bakterija koje vam na kraju mogu ugroziti i zdravlje. Kvake za vrata, ručke za ormariće, prekidači svjetla Iako su u prvom planu, osobito kvake za vrata i prekidači svjetla, te dijelove u većini slučajeva zaobilazimo, totalno nesvjesni prljavštine koja se tamo nakuplja. Kratko brisanje vlažnom krpom neće biti naodmet. Tuš Iako mnogi misle da je tuš zapravo najčišći prostor u svakom domu, to je krivo mišljenje. Kako otkrivaju stručnjaci, mnogi upravo tuš često zapostavljaju misleći kako se on, kada se tuširamo, zapravo 'čisti sam od sebe'. Zavjese za tuširanje trebale bi se prati svaka dva tjedna budući da su one idealna podloga za rast plijesni, koje u konačnici otpuštaju spore koje su okidač za respiratorne probleme. Isto tako, tvrda voda uzrokovat će kamenac za koji će se bakterije puno lakše 'uhvatiti'. Plijesan ćete spriječiti i čestim prozračivanjem kupaonice, a riješit ćete je se korištenjem izbjeljivača.

Mikrovalna pećnica Jedan od najkorištenijih aparata u gotovo svakoj kuhinji zasigurno je mikrovalna pećnica, a upravo ona idealna je za skupljanje prljavštine i bakterija, stoga bi ju trebali redovito čistiti svakih nekoliko dana. Dobar savjet je u malu zdjelicu natočite vode, pola čaše octa i upalite da grije 4 do 5 minuta, nakon čega ostavite otprilike petnaestak minuta da se hladi i prebrišite sve suhom krpom. Stalak za odlaganje suđa Ostatke deterdženta i plijesan lako ćete pronaći na dnu svakog plastičnog odlagača gdje postavljate oprano posuđe da se cijedi, stoga ga je potrebno redovito prati, kao i mijenjati na tjednoj bazi spužvice za pranje i krpe za brisanje suđa, iako možda i ne izgledaju prljavo.

Koliko često trebate pojedine dijelove kućanstva čistiti? Sudoper - svaki dan Radne površine - svaki dan Pod - svaki dan ili minimalno jednom tjedno Površine uređaja - barem jednom tjedno, uključujući vrata hladnjaka, toster, aparat za kavu... Odvod - jednom mjesečno i to pomoću sode bikarbone Daske za rezanje - jednom mjesečno Unutrašnjost hladnjaka - svakih tri do šest mjeseci Unutrašnjost pećnice - svakih tri do šest mjeseci ili barem jednom godišnje

Filteri za napu Najviše masnoće i prljavštine zasigurno se nalazi na filterima za napu, što i ne treba čuditi budući da ona sve to uvlači u sebe pomoću svoje usisne snage. Ukoliko redovito čistite ne bi trebali imati problema, a najlakši načini su ili staviti u perilicu suđa ili jednostavno 'potopiti' u vruću vodu s deterdžentom. Preporuča se da tako čistite filtere barem svaka tri do četiri mjeseca.

Posude ili čaše u kojima držite četkice za zube Prema istraživanjima znanstvenika, čaše u kojima se drže četkice za zube zauzimaju visoko treće mjesto kao stvar u svakom domu koja je prepuna bakterija. Mokra četkica, ostaci vaše sline, ali i hrane koju ste iščetkali, ostaje na njoj, stoga je to itekako podložno da se u čaši razmnože bakterije. Redovito ih stoga čistite, možete jednostavno pod vrućom vodom, ribajući površinu četkom za boce ili najobičnijom spužvicom. Uz sve to morate biti svjesni i da redovito mijenjate i četkice za zube, jer na sve to dolaze i bakterije iz zraka, posebice iz wc školjke, koje se raspršuju zrakom svaki puta kada pustite vodu u njoj.