Probrali smo ponudu i izdvojili cool dizajnerske komade koje vrijedi upecati na aktualnim sniženjima

Na radost brojnih zaljubljenica u modu sezonska sniženja još uvijek traju i zato smo za vas odlučili izdvojiti nekoliko cool dizajnerskih komada koje vrijedi ugrabiti po genijalnim cijenama

Nakon mjeseci koje smo proveli u izolaciji, većina žena ima gorku želju prošetati sve one haljine, sandale, bluze i torbe koje su ugrabile na sniženjima. Ljetna sniženja na radost mnogih još uvijek traju i bila bi prava šteta ne ugrabiti još nekoliko cool komada koje smo upikirali davnih dana.

Sezonska sniženja su prava prilika da investirate u dizajnerske komade koje si ranije niste mogli priuštiti ili vam je bilo žao kupiti ih po punoj cijeni. Čak i vodeće modne blogerice koje od mode zarađuju čekaju sniženja kako bi investirale u pojedine dizajnerske komade. Mnogi će reći da je to bacanje novaca, no istinske zaljubljenice u modu i šoping maherice nazvat će to pametnom kupovinom.

Net-a-Porter, omiljena online šoping destinacija modnih ovisnica koja ove godine slavi 20 godina postojanja, snizila je cijene dizajnerske odjeće, obuće i modnih dodataka do 80 posto. Ovo je prava prilika da konačno upecate nekoliko komada s potpisom Alexandera McQueena, Givenchyja, Victorije Beckham, Saint Laurenta i još 350 drugih dobro poznatih brendova.

Popularna online trgovina koja svakog tjedna uploada 1220 novih dizajnerskih komada mjesto je koje vrijedi posjetiti ako ste u potrazi za najpopularnijim krpicama, a mi smo danas za vas izdvojili nekoliko dizajnerskih komada koje itekako vrijedi ugrabiti na aktualnim sniženjima.