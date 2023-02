Prirodna kućna ljekarna: Kako koristiti eterična ulja kod gripe, prehlade i ostalih tegoba

Koliko ste puta brzinski tržili obični flaster, nešto protiv bolova ili opekline? Malu kućnu ljekarnu u koju posežemo prilikom lakših tegoba ima svaka obitelj, samo je kod nekih ona posložena na jednom mjestu, a u nekim domaćinstvima uvijek se traži određeni pripravak po policama i ormarićima

Probavne tegobe – posebno su prisutne u ljetnim mjesecima ali i za blagdane kada svi malo pretjeramo s jelom i pićem. Tu se svakako ne smije zaobići aktivni (medicinski) ugljen koji će na sebe povući sve toksine i ublažiti posljedice trovanja hranom ali i smanjiti nadutost. Obično se uzima u prahu ili tabletama, a doziranje piše na kutijici – no i da pretjerate – ništa strašno se neće dogoditi jer je ovaj pripravak potpuno siguran za korištenje te ga mogu konzumirati i djeca i kućni ljubimci. Ako osjećate da vam je probava usporena možete ju ubrzati s konzumiranjem 1 žličice sode bikarbone u 2 dl vode, a ako vas baš boli želudac dobro je popiti čaj od kamilice ili đumbira (1 žličica suhe tvari ili nasjeckanog korijena đumbira na 2 dl vrele vode). Također za ubrzanje probave, pogotovo ako ste pojeli puno masne hrane, može pomoći jedna kap eteričnog ulja paprene metvice kapnuta na kocku ili žličicu bijelog šećera. Kada to pojedete, za manje od 10 minuta probavne smetnje se smanjuju ili poputno nestaju. Također, čaj od đumbira kao i bezalkoholno đumbirovo pivo idealni su protiv putnih i trudničkih mučnina jer smiruju probavu, a mogu ih konzumirati i djeca. Oni koji imaju, uz probavne smetnje i probleme s hemeroidima, dobro je da pripreme i tablete sluzavog brijesta koje će, zbog svoje sluzi, pomoći probavi i zarastanju sitnih rana.

Bol u mišićima – najčešće se javlja uslijed lošeg držanja ili povećanog kretanja, a često je i stres okidač. Mišići najčešće bole u vratu, leđima i nogama pa se preporučuje, nakon tople kupke, bolna mjesta izmasirati s mješavinom od 50 ml maslinovog ulja kojem ste dodali 10 kapi eteričnog ulja papra, 10 kapi et. ulja korijandera, 6 kapi eteričnog ulja grejpa i 2 kapi eteričnog ulja đumbira. Ovo ulje drži se u staklenoj tamnoj bočici, a rok trajanja mu je 6 mjeseci.

Bol u kostima (artritis, reumatizam) – karakteristični su za stariju populaciju no s obzirom na to da su te tegobe nasljedne, prvi znakovi sklonosti mogu se pojaviti već u 40-tim godinama života. Simptomi se znatno ublažuju ako se redovito konzumira žličica ulja bakalara ili 15 grama ulja noćurka. Ponekad se pojavi prava upala na zglobovima te se tada ne preporučuje ništa tretirati no kada se upala povuče dobro je preventivno lagano masirati bolne zglobove i to mješavinom 50 ml baznog maslinovog ulja kojem ste dodali 10 kapi eteričnog ulja lavande i 10 kapi eteričnog ulja rimske kamilice. Ulje se drži staklenoj i tamnoj bočici a rok trajanja mu je 6 mjeseci.