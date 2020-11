Zbog ovih najčešćih modnih pogrešaka izgledate starije nego što jeste

Mnogi često griješe pri odabiru odjeće pa u konačnici djeluju kao da imaju više godina od stvarne dobi. Postoji nekoliko vrlo čestih grešaka pri slaganju stajlinga o kojima mnogi ne vode računa

Dakako, žene su lijepe bez obzira na godine, a modno iskustvo itekako utječe na dobar stil, no budimo iskreni nitko baš ne želi izgledati starije nego što je.

Klasične tkanine poput tvida, baršuna ili buklea bez sumnje su vrlo lijepe i chic, no ako pretjerate s njima izgledat ćete starije. Zato npr. strogi sako od tvida 'razbijte' s pomalo neočekivanim trapericama ili kožnim hlačama - ovo će napraviti zanimljiv odmak i pouzdani 'skinuti' godine.

Dobre cipele ili čizme su točka na 'i' svakog stajlinga, a look pada u vodu ukoliko niste pametno odabrali obuću koja se uklapa u outfit. Zato ako ne želite izgledati starije nego što jeste, razmislite o 'podmlađujućim' komadima poput trenutačno vrlo popularnih robusnih modela gležnjača ili npr. tenisica.

Najlonke u boji koži

OK, svjesni smo da se bez njih često ne može, no one mogu dodatno dodati godine. Naime, kad nosimo najlonke u boji kože noge izgledaju ili neprirodno svijetle ili čudno smeđe, stoga ih radije zamijenite s gustim crnim čarapama ili trendi statement modelima s uzorcima ili u nekim otkačenim bojama.

Old school nakit

Klasični biserni nakit, teške ogrlice ili veliki broševi naizgled se mogu činiti nevjerojatno dobrim modnim dodatkom no u konačnici nas i mogu postarati stoga pripazite. Pravilo je da ako nosimo takav nakit, odjevna kombinacija mora biti što više trendi.

Nosite samo neutralne boje i previše crne

Da, monokromatski tonovi u bež ili bijeloj su trenutačno veliki modni must have, ali nažalost mogu djelovati i pomalo beživotno i dodati neželjene godine. Zato biste svakako trebali razmisliti o dodacima u bojama. Isto se odnosi i na ljubiteljice sive ili crne. Tamnije boje nas mogu učiniti da izgledamo starije, pa obavezno all black stajlinge razigrajte sa statement nakitom, modnim dodacima u bojama, crvenim ružem...