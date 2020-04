Obzirom da nas je posljednjih tjedana koronavirus natjerao da ostanemo kod kuće, malo tko se uopće trudi dotjerivati i šminkati za boravak u izolaciji. I u svijetu bogatih i slavnih slična je situacija. Slavne ljepotice se proteklih dana javljaju iz svoja četiri zida potpuno prirodne, bez trunke šminke, pozivajući fanove na društvenim mrežama da ostanu kod kuće

I one jedva čekaju stići kući, razodjenuti se iz haljina, svući štikle, navući pidžamu, skinuti make up i pustiti kožu da diše, a protekli dani kao stvoreni su za to. Neke dane provode na suncu u svome dvorištu, neke na udobnom kauču, a neke u šetnji prirodnom, no sve do jedne pokazale su svojim pratiteljima da im šminka nije potrebna da bi izgledale i osjećale se lijepo.

Zavirite u galeriju i pogledajte koje se sve slavne ljepotice ne srame pojaviti na društvenim mrežama bez trunke šminke.