Predsjednica Hrabrog telefona podijelila je s nama savjete za pomoć djeci, ali i roditeljima

Mnogi roditelji se često znaju žaliti na nedostatak komunikacije s djecom, a prema riječima predsjednice Hrabrog telefona, psihologinje Hane Hrpke, iznimno je bitno pokazati interes za dijete i njegove osjećaje i potrebe.

Pa umjesto onog klasičnog 'Kako je bilo u školi?' na koji ćemo dobiti vjerojatno samo 'Dobro', pitajte: 'Kakav ti je danas bio dan?',

'Manju djecu možemo pitati što ih je razveselilo, je li se dogodilo nešto smiješno u školi ili u vrtiću, je li se netko posvađao? Ili 'Je li se dogodilo nešto ružno što te rastužilo, jesi li se naljutio u školi?'. Poanta je da nas zanima naše dijete. Nije ključ u ocjenama niti u tome koliko si dobio iz testa. Moramo to doista osjećati i tada će dijete prepoznati naš iskren i autentičan interes za njega kao osobu. Često nas roditelji znaju pitati u kojem trenutku trebamo razgovarati s djetetom i na koji način. No nema tog jednog trenutka, to je svakodnevno druženje s djecom', savjetuje psihologinja Hana.