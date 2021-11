Postale su klasik: Ovih pet frizura nikada ne izlazi iz mode, a pristaju gotovo svima

Kao što je slučaj s modom , trendovi po pitanju frizuri često se mijenjaju, no pojedine su uspjele postati klasik kojem se brojne žene uvijek rado vraćaju

Ne pripadate li damama koje vole eksperimentirati s kosom i često posjećivati frizera, postoji nekoliko frizura koje su izdržale test vremena postavši klasikom s kojim je nemoguće pogriješiti.

Bob frizura

Ova frizura do ramena jednostavno nikada ne može dosaditi. Uz brojne inačice, uvijek se iznova zaljubljujemo u nove varijacije ove klasične frizure. Varijanti bob frizura doista je mnogo, od kratkih i dugih pa do onih sa ili bez šiški, a tu su i oni s valovitom ili pak snažno kovrčavom kosom. Frizura je to koja nesumnjivo odgovara gotovo svakom obliku lica i svakom tipu kose.